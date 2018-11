Appuntamenti > Enogastronomia > Friuli Venezia Giulia > -- > Gorizia - Pordenone - Udine

Sabato on Wine

Ogni ultimo sabato del mese è possibile programmare visite in cantina e degustazioni di vino e prodotti tipici per piccoli e grandi gruppi. Oltre trenta cantine associate al Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, infatti, propongono un’apertura su prenotazione coincidente con l’ultimo sabato di ogni mese, in cui gli enoappassionati e gli enoturisti possono approfittare per organizzare una piacevole gita fuori porta con meta l’azienda vitivinicola. In tale occasione sarà possibile prenotare la propria visita in cantina e la propria degustazione, fare acquisti direttamente in azienda e approfondire la conoscenza del territorio.

Organizzato da:

Per maggiori informazioni:

Movimento Turismo del Vino

Friuli Venezia Giulia

Tel +39.0432.289540

Fax +39.0432.294021

info@mtvfriulivg.it

www.mtvfriulivg.it



PROVINCIA DI GORIZIA

Castelvecchio

Via Castelnuovo 2

34078 Sagrado (GO)

Tel: 0481 99742

Fax: 0481 960736

info@castelvecchio.com

www.castelvecchio.com

Degustazioni e visite su prenotazione



Crastin di Collarig Sergio

Loc. Ruttars 33

34070 Dolegna del Collio (GO)

Tel: 0481-630310

Fax: 0481-630310

Degustazioni e visite su prenotazione



Tenuta di Blasig

Via Roma 63

34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Tel: 0481.475480

Fax: 0481.475047

info@tenutadiblasig.it

www.tenutadiblasig.it

Degustazioni e visite su prenotazione



PROVINCIA DI PORDENONE

Borgo delle Oche

Borgo Alpi, 5

33098 Valvasone (PN)

Tel: 0434 899398

Fax: 0434 899398

info@borgodelleoche.it

www.borgodelleoche.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Bulfon

Via Roma, 4 , Loc. Valeriano

33090 Pinzano al Tagliamento (PN)

Tel: 0432 950061

Fax: 0432 950921

bulfon@bulfon.it

www.bulfon.it

Degustazioni e visite su prenotazione



I Magredi

Via del Sole, 15 , Loc. Domanins

33090 Pordenone

Tel: 0427 94720

Fax: 0427 948021

info@imagredi.com

www.imagredi.com

Degustazioni e visite su prenotazione



Le Favole

Via Dietro Castello 7

33077 CANEVA (PN)

Tel: 0039-0434-735604

Fax: 0039-0434-785273

info@lefavole.com

www.lefavole.com

Punto vendita sempre aperto in via ronche 92 a Sacile con degustazione. Per visite alla cantina è sufficiente prenotare



Castello di Porcia

Via Castello 1

33080 Porcia (PN)

tel/fax 0434-921408

castellodiporcia@porcia.com

www.porcia.com

Degustazioni e visite su prenotazione



PROVINCIA DI UDINE

Alturis

Via Strada Braide 21

33043 Cividale del Friuli (UD)

Tel: +39 0432 716344

Fax: +39 0432 719778

info@alturis.it

www.alturis.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Antonutti

Via L. D'Antoni, 21

33037 Pasian di Prato (UD)

Tel: 0432 662001

Fax: 0432 662002

info@antonuttivini.it

www.antonuttivini.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Aquila del Torre

Via Attimis, 25

33040 POVOLETTO - (UD)

Tel: +39 0432 666428

Fax: +39 0432 647942

Email: info@aquiladeltorre.it

Web: www.aquiladeltorre.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Cencig

Via Sottomonte 171

33044 Manzano (UD)

Tel: 0432/740789

Fax: 0432740789

info@cencig.com

www.cencig.com

Degustazioni e visite su prenotazione



Crosato Giovanni

Via Fornalis 50

33043 Cividale del Friuli (UD)

Tel: 0432.730292

Fax: 0432.730292

info@vinicrosato.it

www.vinicrosato.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Ferrin

Loc. Casali Maione, 8 , Loc. Bugnins

33030 CAMINO AL TAGLIAMENTO - (UD)

Tel: 0432 919106

Fax: 0432 919949

info@ferrin.it

www.ferrin.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Grillo Iole

Via Albana 60

33040 Prepotto (UD)

Tel: 0432-713201

Fax: 0432-713201

info@vinigrillo.it

www.vinigrillo.it

Degustazioni e visite su prenotazione



La Viarte

Via Novacuzzo, 51

33040 Prepotto (UD)

Tel: 0432-759458

Fax: 0432-753354

laviarte@laviarte.it

www.laviarte.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Le 2 Torri

Via S. Martino 19

33040 Corno di Rosazzo (UD)

Tel: +39.0432.759150

Fax: +39.0432.759150

info@le2torri.com

www.le2torri.com

Degustazioni e visite su prenotazione



Perusini

Via Torrione, 13

33040 Corno di Rosazzo (UD)

Tel: 0432.675018

Fax: 0432.656070

Email: info@perusini.com

Web: www.perusini.com

Degustazioni e visite su prenotazione



Pontoni Flavio

Via Peruzzi, 8

33042 Buttrio (UD)

Tel. +39 0432 674352

Fax +39 0432 683473

flavio@pontoni.it

www.pontoni.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Tenuta Francesco Veritti

Via Ippolito Nievo 10

33050 Paradiso di Pocenia (UD)

Tel: 0039-0432-503175

Fax: 0039-0432-503175

viniveritti.paradiso@email.it

Degustazioni e visite su prenotazione



Vinai dell’Abbate

Piazza Abbazia, 15, Rosazzo

33044 Manzano (UD)

Tel. +39 0432 759429

Fax +39 0432 759887

info@vinaidellabbate.it

www.vinaidellabbate.it

Degustazioni e visite su prenotazione

