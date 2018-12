Appuntamenti > Enogastronomia > Friuli Venezia Giulia > TS > provincia di Trieste

Le tipiche Osmize triestine

Le Osmize (da “osem”, otto in sloveno) risalgono ad un editto dell'Imperatrice Maria Teresa d’Austria che consentiva ai contadini la vendita diretta di vino ed altri prodotti agricoli per la durata di otto giorni. Diffuse sul Carso Triestino, aprono periodicamente agli ospiti in alcuni periodi dell'anno.

Si possono trovare prosciutto crudo e cotto, salame, il formaggio Tabor, uova sode, vino rosso Terrano.



Tra le osmize aperte si segnalano (si consiglia di verificare telefonicamente):





Ada Cante

Slivia, 25 - Duino Aurisina

Tel.: 040 200750

Da inizio aprile a inizio maggio



Vidojka Verc

Malchina, 58 - Duino Aurisina

Da inizio aprile ad inizio maggio



Andrea Antonic

Ceroglie, 34 - Duino Aurisina

Tel.: 040 299800

Da inizio marzo ad inizio aprile



Sandi Skerk

Prepotto, 20 - Duino Aurisina

Tel.: 040 200156

Dalla seconda settimana di aprile alla prima di maggio



Alberto Skerk

Ternova Piccola, 4 - Duino Aurisina

Tel.: 040 200937

Da metà aprile a metà maggio



Paolo Ferfoglia

6 - Duino Aurisina

Tel.: 040 208726

Da fine aprile a fine maggio



Ivan Pernarcich

Visogliano, 1/c - Duino Aurisina

Tel.: 040 291107

Da fine aprile a fine maggio



- Lisjak Maria 040.299450 Malchina n. 42, Duino Aurisina (aperto a giugno)



- Angelini Norma 040.299806 Malchina n. 11, Duino Aurisina (aperto a luglio)



- Renata Rebula 040.200782 Prepotto n. 19, Duino Aurisina (aperto a giugno)



- Peric Iztok 040.200634 Slivia n. 2/a, Duino Aurisina (aperto da fine giugno a metà luglio)



- Osmiza Pipan Klaric di Malchina 58/a, tel 0402907049

(dal 18 Marzo al 5 Aprile, dal 1 Novembre al 14 Novembre e dal 1 Dicembre fino al 23 Dicembre)



La lista completa delle Osmize all'indirizzo:

http://www.fvgnews.net/view.php?t=e&k=6347

Sito web: http://www.fvgnews.net/view.php?t=e&k=6347