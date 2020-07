Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > UD > Moggio Udinese

Carniarmonie week end 18 e 19 luglio 2020: Classica e Jazz

Inizia l’appassionante maratona musicale in Carnia che accompagnerà pubblico e turisti per tutta l’estate con ben 41 concerti nelle splendide valli della montagna friulana. È Carniarmonie, alla sua ventinovesima edizione, ricca di sorprese, per appuntamenti concertistici di indubbio livello per cui è richiesta la prenotazione attraverso il sito carniarmonie.it, nel rispetto delle norme relative allo stanziamento.

Concerto debutto in grande stile sabato 18 luglio, con inizio alle ore 20.45, nella storica Abbazia di San Gallo a Moggio Udinese, per un evento organizzato in collaborazione con l’Ert. Ospite una formazione nota a livello internazionale, gloria d’Italia nel mondo. Nientemeno che l’Ensemble Vivaldi de I Solisti Veneti insieme al noto flautista Massimo Mercelli, per un concerto dal titolo “Omaggio a Tartini” nei 250 anni dalla morte del compositore e virtuoso di Pirano, tra sue composizioni e opere di Vivaldi. In programma di Tartini il Concerto in sol maggiore per flauto e la Sonata in sol minore “Il Trillo del Diavolo”. Di Vivaldi tre concerti: “La Notte” in sol minore, “La tempesta di mare” in fa maggiore e “Il Gardellino” in re maggiore. Riconosciuto a livello mondiale, l’Ensemble Vivaldi vanta centinaia di concerti nelle sale, stagioni e rassegne più importanti nel panorama internazionale. Con loro Massimo Mercelli che tra i tanti primati, è il flautista al mondo che vanta le più importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori. Hanno scritto per lui o ha eseguito le prime assolute di personalità del calibro di Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Morricone, Sollima.

Il giorno dopo, domenica 19 luglio, sempre alle ore 20.45, c’è il grande jazz di Francesco Bearzatti & The Bears, con il noto leader al clarinetto e sax tenore, insieme al contrabbassista Alessandro Turchet e al batterista Luca Colussi. Un trio da favola per composizioni di Francesco Bearzatti. Questo all’aperto, nel retro della Chiesa della Beata Vergine del Rosario e San Daniele Profeta ad Ampezzo, in caso di maltempo nel Teatro della scuola materna. Bearzatti unisce ai suoi lavori una cultura multiforme e inquieta, confluita in progetti trasversali, dal Bizart Trio alla rilettura dei brani dei Led Zeppelin o al concept italoamericano Sax Pistols. Questo progetto musicale iniziato a Parigi e che ora continua in Italia ha un approccio sanguigno tipico di una formazione pianoless.



Per le prenotazioni - necessarie a tutti i concerti - visita il sito www.carniarmonie.it e compila l’apposito form per ciascun appuntamento (escluso il 28 agosto). Le prenotazioni devono essere effettuate entro le 13.00 del giorno del concerto (nel caso di domeniche o festivi, entro le 13.00 del giorno precedente). Le restanti importanti indicazioni sono indicate chiaramente sul sito che sarà sempre aggiornato e che si invita a visionare con frequenza.



Per ulteriori informazioni: www.carniarmonie.it, info@carniarmonie.it



Abbazia San Gallo



Moggio Udinese

UD

Orario - Ingresso: 20.45

Dal 18/07/20 al 19/07/20

Per maggiori informazioni

Email: info@carniarmonie.it

Sito web: http://carniarmonie.it