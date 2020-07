Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Conversazione tra Paola Bristot e Alberto Fiorin

Trieste Contemporanea e Viva Comix propongono a Trieste e online, giovedì 16 luglio, alle ore 18.00 una conversazione tra la curatrice Paola Bristot e l’artista Alberto Fiorin. Tema dell’incontro sarà il lavoro dell’artista veneziano e la presentazione critica delle sue opere esposte nella mostra CON-GIUNTI in corso, a cura di Paola Bristot, allo studiovivacomix di Pordenone (via Montereale, 4B, visitabile su appuntamento fino al 16 agosto 2020).

Per partecipare all'incontro dal vivo è possibile prenotarsi, fino ad esaurimento dei posti, inviando una mail a info@triestecontemporanea.it.







Studio Tommaseo

via del Monte, 2/1

L’iniziativa di Viva Comix e Trieste Contemporanea si avvale della collaborazione di: Piccolo Festival dell’Animazione, Qudu Edizioni, Porto dei Benandanti, Trieste Contemporanea. È realizzata con il contributo di: Regione Friuli Venezia Giulia e MiBACT.

