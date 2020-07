Mostre > Friuli Venezia Giulia > UD > Codroipo

Angiolino - La guerra di un pittore cantastorie

Nella splendida cornice di Villa Manin una esposizione dedicata alle tempere di Angiolino - pittore cantastorie.

Angiolino, pittore autodidatta del ‘900 friulano, si distingue per tecnica e fantasia capace di imprimere un segno del tutto originale e personale ai diversi e colorati lavori.



Le tempere di Angiolino, Alfonsino Filiputti, costituiscono un grande affresco, realistico e genuinamente popolare, che ci racconta gli orrori della guerra e come questi siano stati vissuti da un giovane che ha voluto trasferire sulla carta le sue emozioni e la sua adesione agli ideali di libertà e democrazia. Un caso probabilmente speciale e unico a livello nazionale per l'energia creativa e la passione sottese alla realizzazione di queste opere che rappresentano un inno alla pace.



Per questa mostra saranno selezionate quasi 90 tavole che rappresentano un sunto della sua vasta produzione. Ad illustrare le opere saranno mantenute le didascalie originali che ci raccontano di battaglie sul mare, di bombardamenti di paesi e città e di vari episodi della lotta partigiana in Friuli.



Nella fantasia di Angiolino le letture di romanzi di avventure si mescolano con i racconti dei marinai e con episodi da lui vissuti personalmente. Le immagini proposte, ricche di inventiva e di grande immediatezza espressiva, saranno organizzate in maniera cronologica e si potranno leggere come una grande storia collettiva a fumetti, o come si direbbe oggi, una sorta di grande graphic novel.



In collaborazione con il Comune di San Giorgio di Nogaro.







Orario di apertura della mostra:



Da Martedì a Venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00

Sabato, Domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00

Lunedì chiuso



Si consiglia di chiamare per verificare date e orari di apertura





Villa Manin



Codroipo

UD

Dal 27/06/20 al 27/09/20

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.villamanin.it