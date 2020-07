Appuntamenti > Enogastronomia > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone

Vigneti Aperti FVG

Anche in estate, le cantine del Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliervi con una nuova iniziativa: Vigneti Aperti, un evento durante il quale saranno privilegiati incontri e momenti conviviali, sempre nel segno della sicurezza, nei bellissimi vigneti - e non solo - della nostra regione. Un'occasione per tutti gli italiani di conoscere e apprezzare le nostre eccellenze enogastronomiche.



6 weekend di esperienze all'aria aperta tra visite ai vigneti e/o in cantina, aperitivi in vigna, laboratori sensoriali, picnic, visite e percorsi guidati nei vigneti, Cene con il Vignaiolo, concerti e molto altro ancora.



Ogni settimana le aziende aderenti proporranno diverse inziative che potranno essere su prenotazione oppure no: consultate il fine settimana di vostro interesse e scoprite quali fantastiche esperienze vi aspettano.



http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/eventi/vigneti-aperti





Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone

UD

Dal 27/06/20 al 02/08/20

Sito web: http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/eventi/vigneti-aperti