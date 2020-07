Mostre > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

“Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano” è il titolo della mostra che il Museo Archeologico di Udine ha allestito al Castello di Udine a cura di Paola Visentini, con la collaborazione delle archeologhe Paola Ventura, della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, e Tiziana Cividini e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.



Sarà possibile visitare l’esposizione sino al 25 ottobre 2020.



Nella ricorrenza dei 2200 anni dalla fondazione di Aquileia, la mostra “Dalle mani del ceramista” e il suo catalogo si prefiggono di raccontare il mondo romano attraverso una categoria di materiali molto diffusa in archeologia: i reperti in terracotta.





Il percorso della mostra si snoda attraverso la produzione di materiali in terracotta di epoca romana provenienti dal Friuli e tratterà gli aspetti vascolari, decorativi, funzionali e la diffusione commerciale della produzione fittile in età romana, quale indicatore importantissimo dei modi di vita e dei rapporti commerciali e culturali delle genti romane del Friuli.



Nel corso della durata dell’esposizione è disponibile un’attività didattica di supporto per scuole, adulti e turisti, mirata alla comprensione complessiva del percorso in cui si articola la mostra: visite guidate in italiano, inglese, francese, tedesco, sloveno, Lingua Italiana dei Segni e attività laboratoriali.





