Con questa mostra ha inizio la quindicesima edizione della rassegna di arte contemporanea intitolata LIMINALITÀ - betwixt and between, con una programmazione stravolta e delle modalità ripensante, con eventi in streaming e dal vivo tenendo conto delle restrizioni e delle misure di contenimento dell’epidemia. Delle modalità culturali diverse, e alcune per noi nuove, che secondo l'antropologo Turner vengono ideate proprio all’interno di queste fasi di transizione e che ci permettono di affrontare, comprendere, fornire di un significato e talvolta risolvere lo stato di ‘crisi’.



LIMINALITÀ - betwixt and between è un progetto a cura di Eva Comuzzi e Orietta Masin, promosso e organizzato dal Circolo ARCI Cervignano con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cervignano del Friuli, Cassa Rurale FVG, Onde Mediterranee e il patrocinio di Turismo FVG. È realizzato in partenariato con il Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Terzo di Aquileia, Onde Mediterranee di Gorizia, Le Arti Tessili di Maniago, Porto dei Benandanti di Portogruaro, Liceo professionale Louise Michel di Ruffec (Francia) Myymälä2 osk di Helsinki (Finlandia); con la collaborazione di Casa della Musica e Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli, Dramsam di Cividale del Friuli, VivaComix di Pordenone, ArtPort di Palazzolo dello Stella, NASAC, Aeson di San Vito al Torre.



La rassegna avrà inizio il 25 giugno 2020 con un viaggio che ci porterà direttamente fuori dai confini italiani e nello specifico in Finlandia ad Helsinki dove la Galleria Myymälä2 ospiterà la mostra inaugurale intitolata WHAT KIND OF LIFE DO YOU WANT TO LIVE? con opere di dieci artisti provenienti dal mondo della videoarte e dell’animazione.

La collaborazione della rassegna con la Galleria Myymälä2 fa parte di un progetto dentro al progetto che vuole andare oltre alla perfomance del singolo evento. Si vuole dare l’avvio, infatti, a una piattaforma solidale di spazi d'arte indipendenti che collaborano per scambiarsi creativi e, attraverso essi, promuovere la scena artistica internazionale più attuale. Un progetto per nuove sinergie che in questa edizione si concretizza con uno scambio a due vie, e cioè tra opere di artisti italiani, o stranieri che vivono in Italia, ospitate in Finlandia, e opere di artisti finlandesi che saranno presentate in Italia in un successivo evento espositivo.



Gli artisti invitati dalle curatrici sono: DAMIÁN COMAS, PAOLO COMUZZI, NICOLA FORNONI, IGOR IMHOFF, LORENZO LATROFA, NOA MERLINI, MONA MOHAGHEGHI, MARTA PALAZZO, BEATRICE PUCCI E DEBORA VRIZZI.

Dei dieci video selezionati, molti dei quali vincitori di importanti premi in Festival Internazionali, quattro saranno proiettati in prima visione assoluta.



L’inaugurazione della mostra ad Helsinki avverrà alla presenza del pubblico alle ore 18 e in contemporanea per l’Italia in diretta streaming alle ore 17 sul canale YouTube della galleria, a cui farà seguito la performance dal vivo di Tomasz Szrama, artista polacco attualmente residente a Helsinki.



Da Cervignano del Friuli, le curatrici, insieme agli artisti, agli organizzatori e alla presenza dell’Assessore alla Cultura Alessia Zambon, con i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e delle associazioni private coinvolte nel progetto e al pubblico presente solo su invito (l’auditorium è aperto nel rispetto del protocollo operativo atto a garantire la sicurezza per il contenimento del coronavirus) seguiranno la diretta streaming dalla Casa della Musica che metterà a disposizione anche il supporto tecnico per il collegamento con Helsinki, attraverso la piattaforma Zoom, per la presentazione della mostra, in italiano e in lingua inglese.



Il link del canale YouTube della galleria Myymälä2 per seguire l’evento è:

https://www.youtube.com/channel/UCEVEBFS9h50skhDvIJMtWFQ



Successivamente la mostra sarà aperta al pubblico dal 25 giugno al 12 luglio 2020, dal mercoledì alla domenica dalle 12:00 alle 18:00.

Opere e performance saranno fruibili sul canale YouTube della galleria.





Galleria Myymälä2

UUDENMAANKATU 23 F

Helsinki

Orario - Ingresso: dal mercoledì alla domenica dalle 12:00 alle 18:00.

Dal 25/06/20 al 12/07/20

