AdessoCinema: Le lotte del Cormor

In esclusiva su AdessoCinema, LIS LOTIS DAL CORMOR - LE LOTTE DEL CORMOR.

Il documentario, che ripercorre il grande sciopero alla rovescia tenutosi nella Bassa friulana tra la primavera e l'estate del 1950, sarà disponibile gratuitamente da martedì 19 a domenica 24 maggio.



Grande mobilitazione popolare per il lavoro e la dignità, condotta con determinazione e in forma pacifica, nonostante la repressione violenta delle autorità.



Una lotta che non coinvolse solo i disoccupati, i braccianti ed i contadini ma raccolse il supporto e la solidarietà dell’intera comunità della Bassa Friulana ed ebbe un’eco vastissima anche in virtù del sostegno ricevuto da artisti e intellettuali, tra cui Pier Paolo Pasolini, il poeta Mario Cerroni, gli scultori Max Piccini e Dino Basaldella ed i pittori Giorgio Celiberti e Giuseppe Zigaina.



Il catalogo completo di AdessoCinema è disponibile su www.adessocinema.it

