Come al RISTORANTE: Gelindo dei Magredi consegna a domicilio gratuita!

Gelindo dei Magredi offre la consegna a domicilio...gratuita!Le pietanze vengono consegnate già cotte, fredde ed in contenitori monouso.



Poi basterà riscaldarle in forno, in padella o microonde.Buoni, pratici, gustosi...è facilissimo!



TEL. 0427-97037



CONSEGNA GRATUITA NEI COMUNI:



Vivaro, Arba, Spilimbergo, Fanna, Cavasso, Sequals, Montereale, Sedrano, Vajont, Maniago, San Quirino, Valvasone, Pordenone, Fontanafredda, San Giorgio della Richinvelda, Torre, Cordenons, Aviano, Porcia, Rorai, Sacile, Roveredo, Fiume Veneto, Zoppola, San Martino di Campagna…per altre destinazioni chiedere informazioni.

Gelindo s.r.l

Via Roma, 14 - 33099 Vivaro (PN)

Tel: +39.0427.97037

Cell: +39.335.717.0805-6-7-8



NUOVO MENU’ DAL 12 AL 19 MAGGIO



ANTIPASTI & SFIZIOSI



- Il polipo in insalata con patate e sedano, € 8,50

- Crudità di asparagi verdi con la regina (trota) di San Daniele, € 8,00

- Salumi dei Magredi (Crudo, Soppressa con filetto, Ossocollo), € 8,00

- Prosciutto Crudo Coradazzi, 30 mesi, € 8,00

- Tortina salata con le primizie dell'orto e fonduta di Formai Frant, € 5,00





I PRIMI PIATTI



- Balotes, gnocchi gratinati di mais con funghi e formaggio Asin, € 7,00

- Tagliatelle al prosciutto di San Daniele, € 7,00

- Mezzelune con Pinoli, basilico e pomodorini datterini, € 7,00

- Crespelle gratinate con "Sclopit" e asparagi verdi, € 6,50

- Vellutata di patate e asparagi ed orzo, € 6,00

- Lasagne rustiche al ragù, € 6,50





CARNE, PESCE & FORMAGGI



- Stinco di maiale (intero) alla birra con patate al forno, € 12,00

- Filetto di trota al forno e verdure julienne, € 10,00

- Tagliata di cappone con rucola e prosecco e patate al forno, € 9,50

- Frico filante con patate, cipolla e polenta brustulada, € 7,00

- Goulash di manzo con patate e polenta, € 9,50

- Polenta e Trippe, € 9,50

- Grigliatina con costicine di maiale, pollo, pancetta stufata, salsiccia, polenta e verdure grigliate, € 12,00

- Pollo alla griglia, coscia, ali e petto con patate al forno, € 8,50

- Costicine di maiale alla griglia con polenta, € 8,50





GRANDE PIATTO UNICO… € 13,00



- Festival di primavera: asparagi bolliti, uova sode, porchetta fredda con rucola e grana, prosciutto cotto con il cren, formaggio Asino e verdure grigliate





LE NUOVE FOCACCE CROCCANTI DI GELINDO…



- La Delicata, con speck, pomodoro, mozzarella, Formai Frant, asparagi verdi e pomodorini, olio Evo, basilico, € 8,00

- La Gustosa, con mozzarella, pomodoro, pitina, ricotta all'erba cipollina, patata, cipolla, olio Evo € 8,50





CONTORNI



- Verdure grigliate, € 4,00

- Patate al forno, € 3,00

- Patate fritte, € 3,00

- Verdura cotta, € 3,00





I DOLCETTI



- Crostatina mono porzione con crema chantilly e fragole, € 4,00

- Zuppa della nonna dolce al cucchiaio con mascarpone, € 4,50

- Panna cotta con salsa di frutti di bosco, € 4,00

- Torta golosa con cioccolato e pere, € 4,00

- Torta di compleanno, ricorrenza…chiamaci per la tua personalizzazione!





Le pietanze vengono consegnate già cotte, fredde, ed in contenitori monouso.

Vanno solamente riscaldate, in forno, padella o forno microonde.

Vengono fornite delle semplici istruzioni per riscaldare le pietanze!



PRENOTAZIONE DEI VOSTRI PASTI:



PER TUTTI I GIORNI:

- PER PRANZO: ordine entro le ore 20.00 del giorno prima



- PER LA CENA: ordine entro le ore 12.00 del giorno stesso



Lunedì prendiamo ordini ma non effettuiamo consegne.



Email: info@gelindo.it

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.gelindo.it