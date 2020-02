Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Il fascino dell'800, fra scienza e mistero

In data 9/3/2020 il gruppo CICAP Fr.V.G. (www.cicap.org/friuli) presenta la conferenza “Il fascino dell'800, fra scienza e mistero”. Relatore: Giuliano Bettella. L'evento rientra nel ciclo “Appuntamenti con la Storia”, a cura di Roberto Gruden, e si terrà presso il Circolo aziendale Generali, a Trieste, via Filzi, 23, 7° piano. Inizio: ore 18:00. Ingresso libero e gratuito. Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo, per la registrazione dell’ingresso in portineria.



Da quando inizia esattamente la storia del paranormale / spiritismo / parapsicologia / scetticismo scientifico? Si tratta di un’interpretazione piuttosto arbitraria. Le vicende di cui si parlerà iniziano quando alcune pratiche suggestive, esistenti da secoli o millenni, tipiche di sciamani e guaritori, furono presentate, per la prima volta, con una veste scientifica (quantunque fasulla). Ciò accadde nell’epoca in cui si mescolarono fisica, illusionismo, paranormale e psicologia, con qualche spruzzo di filosofia e di religione. Dagli ultimi decenni del ‘700 alla Belle Époque.



Circolo aziendale Generali

Via Filzi, 23

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 18:00 - 19:10

Il 09/03/20

Per maggiori informazioni

Email: cicapfvg@gmail.com