A Lignano il Biker Fest International



Tra le varie iniziative una occasione unica in Europa e grande eccellenza di questo evento, l’iniziativa permette ai visitatori di salire in sella alle moto dei propri sogni e provarle gratuitamente prima di un eventuale acquisto. Le Case Moto che hanno già confermato la loro presenza sono: Honda, Yamaha, Ducati XDiavel e Scrambler (con il concessionario Ducati Udine), Kawasaki, Suzuki, Moto Guzzi, BMW Motorrad e Boss Hoss Italy (altre in fase di conferma). Quest’anno diverse Case inoltre proporranno la prova off road di diversi modelli.



Dal: 21/05/2020 Al: 24/05/2020

Lignano

UD

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.bikerfest.it/