La pianista ventenne Ivana Damianov, stella del pianismo giovanile individuata quale migliore interprete tra gli allievi delle accademie esibitisi nell’edizione 2018 del Festival, in un recital con i capolavori tra i più conosciuti e difficili da eseguire della letteratura pianistica.



Dall’esegeta delle tastiere Bach nella versione di Busoni, a Stravinsky nella versione di Agosti, attraverso le sopraffine dolcezze sonatistiche di Beethoven e Chopin. Virtuosismi di fuoco e profondità poetiche per pagine senza tempo nelle mani di un grande talento.



Programma:



J. S. Bach/F. Busoni Toccata e Fuga in re minore BWV 565

L. van Beethoven Sonata per pianoforte n° 14 in do diesis minore Op. 27 n° 2 “Al chiaro di luna”

F. Chopin Sonata in si bemolle minore Op. 35 n° 2

I. Stravinsky/G. Agosti L’uccello di fuoco suite



In collaborazione con l’Accademia delle Arti dell’Università di Novi Sad

Concerto organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste in collaborazione con Associazione Progetto Musica

Concerto a pagamento. Per informazioni sull’acquisto dei biglietti rivolgersi alla Società dei Concerti di Trieste, tel. +39 040 362408, info@societadeiconcerti.net

Ivana Damjanov, pianoforte

Teatro Verdi



Trieste

TS

Il 25/05/20

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.neisuonideiluoghi.it/