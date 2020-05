Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > PN > Sesto Al Reghena

Sexto ’nplugged

La manifestazione musicale Sexto ’nplugged vuole percorrere strade alternative, ma non contrapposte, rispetto al luogo in cui si svolge; artisti d’avanguardia e di provato spessore culturale, a seconda delle situazioni, adattano il loro repertorio, e viceversa, il luogo in qualche modo, si plasma sull’artista stesso, risultando esso stesso amplificatore di emozioni verso il pubblico che ascolta.

Sesto Al Reghena

PN

Dal 18/06/20 al 24/06/20

Sito web: http://sextonplugged.com