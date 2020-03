Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Lignano Sabbiadoro

Lignano Boat Show

5a edizione della Lignano Boat Show. Anche nel 2020 il pubblico potrà vedere nell'area circostante del porto turistico una grande esposizione di stand con piccole e grandi barche a motore con tutte le strumentazioni di bordo (ecoscandagli, gps, centraline meteo, ecc.) tantissimi accessori per la nautica, e molto altro. Non mancate al nuovo grande evento! ci vediamo il fine settimana del 28 - 29 Marzo, sabato 4 e domenica 5 Aprile 2020 presso il porto vecchio di Lignano Sabbiadoro.



Lo scopo della manifestazione è quello di promuovere la piccola nautica da diporto, un settore sempre più in crescita, che vede nel natante l’imbarcazione adatta sia alla navigazione dell’intero litorale dell’Alto Adriatico, sia delle acque lagunari che circondano la rinomata località turistica.

Per l’occasione saranno presenti alcuni espositori del comprensorio, non solo Lignano Sabbiadoro ma tra gli altri anche Aprilia Marittima e Marano Lagunare, con circa una decina di standisti che presenteranno imbarcazioni e gommoni fino a 10 mt., alcuni con possibilità di prova, e molti altri espositori di motori e altri accessori, tra cui strumentazioni nautiche.



Tra alcune marche presenti si elencano: Beneteau, Ranieri, Jennau, Brig, Quicksilver, Blueline e Saver.

Per i motori e la strumentazione: Seiwa, Raymarine. Honda, Mercury, Yamaha e Garmin, Lowrance, Furuno, Icom, Glomex,

Ben 2 fine settimana immersi nel mondo della nautica, con stand enogastronomici e concerti musicali che animeranno le serate di sabato e domenica a partire dalle ore 20.00.



Orari di apertura della mostra di barche:

Sabato-Domenica: dalle 10:00 alle 22:00



Quando:

weekend da sabato 28 a domenica 29 Marzo

e da sabato 4 a domenica 5 aprile 2020.



Entrata gratuita







Dal 28/03/20 al 05/04/20

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.lignanoboatshow.it