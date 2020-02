Mostre > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

Pesci fossili dai monti friulani - mostra

La mostra Pesci fossili dai monti friulani dedicata in particolare alla straordinaria fauna ittica risalente al Triassico rinvenuta nella montagna friulana.



Ad illustrare la mostra ci saranno Giuseppe Muscio, Direttore del Museo Friulano di Storia Naturale, e Andrea Tintori, professore di paleontologia all’Università di Milano e uno tra i maggiori esperti e studiosi delle faune a vertebrati marini del Triassico superiore del Friuli e nel mondo.



La mostra, ospitata a Udine a Palazzo Valvason Marburgo (Via Savorgnana, 12) rimarrà aperta dall’8 dicembre fino al 20 febbraio, il venerdì con orario 14.30 – 17.30 e il sabato e la domenica con orario 10.00 – 13.00 / 14.30 – 17.30.

Apertura straordinaria il 26 e il 27 dicembre con orario 14.30 – 17.00.



Visite per gruppi e scolaresche su prenotazione.

Info: tel. +39 0432 1273211 – www.civicimuseiudine.it

ww.geoparcoalpicarniche.org



