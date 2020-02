Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

LE PRÉNOM-CENA TRA AMICI una delle più irriverenti commedie contemporanne sul palco di Scenario

Prima volta a Sacile per il Gruppo Destino Teatro di Treviso, che sabato 8 febbraio sarà protagonista della serata di “Scenario” sul palcoscenico del Teatro Ruffo, ospite del Piccolo Teatro Città di Sacile, che prosegue con ottima affluenza di pubblico e grandi applausi la sua Stagione 2020. Particolarmente ghiotta l’occasione di conoscere questa nuova compagnia, che arriva con la pièce “Le Prénom – Cena tra amici”, una delle commedie più irriverenti degli ultimi anni, scritta a quattro mani da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière e ripresa in versione cinematografica sia in Francia sia in Italia, dove è uscita nelle sale 2015 con il titolo “Il nome del figlio” per la regia di Francesca Archibugi, con Alessandro Gassmann, Micaela Ramazzotti, Luigi Lo Cascio, Valeria Golino.

La trama mette a nudo segreti e bugie, vizi e virtù di un gruppo di amici e parenti, riuniti apparentemente intorno ad un innocuo tavolo conviviale, che riserverà invece un crescendo di battute e colpi di scena dal ritmo serratissimo. Un gioco sui molti tabù che ancora resistono nella nostra società e sulla reale tenuta dei rapporti familiari ed intimi, di fronte alla battaglia per le proprie idee e convinzioni più profonde.

Il plot si sviluppa intorno all’invito a cena che Elisabeth e suo marito Pierre indirizzano ai cognati Vincent ed Anna e all’amico Claude, attesi nel loro appartamento parigino. In un clima sereno e allegro, in attesa dell’arrivo di Anna, in dolce attesa e sempre in ritardo, tutti riempiono Vincent di domande sulla sua futura paternità. Quando gli chiedono il nome scelto per il piccolo, la sua risposta (ovvero “il nome più detestabile che possa esserci”) scatena però reazioni molto forti. Da qui i presenti si confronteranno in un divertente trambusto di ripicche e battibecchi alla fine del quale, fortunatamente, legami e amicizie si rinsalderanno, grazie anche all’arrivo del bebè, che si chiamerà...

LE PRÉNOM-CENA TRA AMICI una delle più irriverenti commedie contemporanne sul palco di Scenario

Teatro Ruffo

piazza Duomo

Sacile

PN

Orario - Ingresso: 21.00 - intero 8€, ridotto 6€

Il 08/02/20

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-366-3214668

Email: piccoloteatrosacile@gmail.com

Sito web: http://www.piccoloteatro-sacile.org