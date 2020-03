Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > PN > Polcenigo

Polcenigo e le Sfumature Blu delle sue Sorgenti

Un’escursione tra paesaggi di straordinaria bellezza che ha come filo conduttore l’acqua.



Le sorgenti della Santissima che danno origine ad un fiume, il Livenza, che fin da subito inizia a serpeggiare attraverso campi e boschi. L’acqua delle marcite che, scorrendo sull’erba, la protegge dal freddo. L’acqua delle acque molli, che esce dal terreno per creare un luogo di grande suggestione.



Partiremo dalle Sorgenti della Santissima per proseguire attraverso il Palù del Livenza dove osserveremo ambienti un tempo abitati da uomini preistorici che vivevano sulle palafitte e luoghi di pianura in cui la natura la fa da padrone. Lungo il cammino scopriremo interessanti aspetti naturalistici, storici e culturali di questo territorio ricco di fascino.



Proseguiremo lungo le pittoresche strade del pittoresco borgo di Gorgazzo di Polcenigo fino a raggiungere la spettacolare sorgente, dove l’acqua crea mille sfumature di blu.



“Prendete il colore dello smeraldo, quello delle turchesi, quelli dei berilli, gettateli in un mare di lapislazzuli, in modo che tutto si fonda e ad un tempo conservi l’originalità sua propria ed avrete la tinta di quella porzione di cielo liquido che si chiama il Gorgazzo!”. È questa la poetica descrizione che Giovanni Marinelli, insigne geografo, fece nel 1877 di questa suggestiva sorgente.



RITROVO: area parcheggio Santissima, Località Livenza accanto all'incrocio tra via Santissima e Località San Francesco (prima della Chiesa della Santissima Trinità), Polcenigo (PN).



DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni. Fino ai 7 anni gratis.



LUNGHEZZA: 8,5 km

DIFFICOLTÀ: facile. Adatto a partecipanti dai 7 anni in su.

DISLIVELLO: 100 m.



COME PARTECIPARE:



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:



- compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2MOhtdo;

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.



La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuato il giorno dell’escursione prima della partenza. Si chiede di avvertire il prima possibile in caso di rinuncia all’escursione.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.beescover.com/dove/polcenigo-e-le-sfumature-blu-delle-sue-sorgenti



CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE



In caso di maltempo o nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti l’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’escursione. L’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.



Prima di partecipare alle nostre escursioni leggi con attenzione il regolamento https://www.beescover.com/regolamento-escursioni-beescover. La partecipazione alle nostre escursioni comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle condizioni generali di contratto.



Cosa comprende

Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE.



Cosa non comprende

È escluso tutto quanto non espressamente indicato sopra.

