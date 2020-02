Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

"Signori, el delito xe servido!" - 35ma Stagione de L'Armonia

Venerdì 7 e sabato 8 alle ore 20.30 e domenica 9 febbraio 2020 alle 16.30 al Teatro “SILVIO PELLICO” di via Ananian a Trieste secondo turno di repliche in abbonamento per la Compagnia TUTTO FA BRODUEI – F.I.T.A. con SIGNORI, EL DELITO XE SERVIDO! commedia musicale in due atti dal film “Clue” di Jonathan Lynn, adattamento e regia di Stefano Volo & Laura Vicenzotti, nell’ambito della per la “35a STAGIONE DEL TEATRO IN DIALETTO TRIESTINO” organizzata e promossa da L’ARMONIA – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine F.I.T.A.



Nella Trieste del 1954, sotto l’amministrazione del GMA, lo spionaggio era all’ordine del giorno. Una cena in una villa sulla Costiera, un maggiordomo troppo presente, un’avvenente cameriera, una cuoca neozelandese, una vittima designata e sei sconosciuti: ottimi presupposti per un giallo! Una sfida a Cluedo “il gioco poliziesco più venduto del mondo” dove “occorre un detective dal fiuto infallibile”. Riuscirete a risolvere il caso prima del finale? Sempre che non cambi!



Gli interpreti di questa commedia sono: con: Raffaele ACCO, Elena BISEL, Valentina BRUNI, Francesco BULLI, Stefano BUONFRATE, Giorgia CARLI, Gabriella GALLI, Alessandro GALLITELLI, Francesca GRISONICH, Davide HELLER, Massimo SPIGOLON, Laura VICENZOTTI, Roberta VIDONIS, Stefano VOLO.

Arrangiamenti musicali: Maurizio BRESSAN. Coreografie: Sara D’ATTOMA. Scenografie: Monica KIRCHMAYR. Trucchi: Gabriella LOMBARDO. Staff tecnico: Veronica BERCARICH, Nicholas RUSSO. Grafica & photo: Diana FERESIN, Luca MARTELLI.



I TUTTO FA BRODUEI (F.I.T.A.) andranno in scena al Teatro “SILVIO PELLICO” di via Ananian (ampio parcheggio fino ad esaurimento posti) anche la prossima settimana per un terzo weekend straordinario di repliche sabato 15 e domenica 16, una scelta in più per gli abbonati del turno libero.

Prevendita biglietti alla Cassa del teatro un’ora prima dello spettacolo (040.393478) e al TICKETPOINT di Corso Italia 6/c (1° piano)



La “35a STAGIONE DEL TEATRO IN DIALETTO TRIESTINO” si svolge con il Patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, ed è inserita nel Progetto L’ARMONIA TEATRO AMATORIALE finanziato dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.



Teatro Silvio Pellico

via Ananian, 5/2

Trieste

TS

Orario - Ingresso: ORARIO: Venerdì e Sabato ore 20.30 - Domenica ore 16.30 BIGLIETTI: Interi € 10,00 - Ridotti € 8,00 - Under 14 € 5,00.

Dal 07/02/20 al 16/02/20

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-040-660428

Email: info@teatroarmonia.it

Sito web: http://www.teatroarmonia.com