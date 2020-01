Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

A SACILE GLI EX-ALLIEVI DEL TOTI DI TRIESTE CON LA NUOVA ESILARANTE COMMEDIA “LE NOZE DE VIRGINIA”

Torneranno a Sacile da vincitori del Premio “Vota dl tuo Scenario” 2019 gli Ex-Allievi del Toti di Trieste, attesi sul palcoscenico del Teatro Ruffo sabato 1 febbraio con la nuovissima pièce, fresca di debutto, “Le noze de Virginia”. La Stagione del Piccolo Teatro Città di Sacile, promossa grazie al sostengo di Regione e Fondazione Friuli, con il patrocinio dei Comuni di Sacile e Budoia e il contributo di Banca di Cividale, ha come particolarità proprio il voto del pubblico per lo spettacolo più gradito e per il “Premio Trivellone” al miglior allestimento di scene e costumi, consistendo il riconoscimento in una nuova occasione, per le Compagnie vincitrici, di esibirsi in una delle rassegne organizzate dall’Associazione sul territorio. Inoltre, altro motivo di interesse per la serata, questo appuntamento è abbinato alla partnership con le Associazioni di volontariato che promuovono la “cultura del dono”, ovvero l’ADO-Associazione Donatori Organi FVG e l’AFDS per il dono del sangue, che insieme al Piccolo Teatro già da anni operano per sensibilizzare i cittadini su questi temi così importanti per la comunità.

L’occasione sarà quest’anno di applaudire nuovamente gli amici triestini, guidati dalla regia di Paolo Dalfovo, in un’altra delle loro felici incursioni nel teatro contemporaneo, rivisto in chiave dialettale attraverso un adattamento della pièce “Ecco la Sposa!” firmata a quattro mani da Ray Cooney e John Chapman, “premiata ditta” di successi in palcoscenico fin dagli anni ’60. L’incipit della trama è presto detto: nella Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli a Trieste tutto è pronto per le nozze, ma… manca la sposa! Il parroco non fa che camminare su e giù, lo sposo si mangia le unghie, la gente comincia a brontolare e fuori dalla chiesa aspettano il proprio turno altri due sposi. Ma di Virginia neanche l’ombra. Nel frattempo infatti a casa sua è scoppiato il finimondo: tra un fratello visionario e depresso, i genitori “mezi insempiai” e l’arrivo improvviso dall’Australia del socio del futuro suocero, il coronamento del sogno d’amore della Sposa sembra sempre più lontano. Ma niente paura: in fondo è solo una commedia!

Teatro Ruffo

piazza Duomo

Sacile

PN

Orario - Ingresso: 21.00 - intero 8€, ridotto 6€

Il 01/02/20

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-366-3214668

Email: piccoloteatrosacile@gmail.com

Sito web: http://www.piccoloteatrosacile.org