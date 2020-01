Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

Darwin day

In data 15/2/2020 il gruppo CICAP Fr.V.G. (www.cicap.org/friuli) presenta la conferenza “Darwin day: esiti di una rivoluzione scientifico-culturale”. Relatore: Giuliano Bettella. L'evento è organizzato dal Circolo UAAR di Udine, e si terrà a Udine, presso la Libreria Friuli, in via dei Rizzani, 1. Inizio: ore 17:30. Ingresso libero e gratuito.



Il 12 febbraio è l'anniversario della nascita di Charles Darwin (1809). Tradizionalmente in quella data - o nelle date successive - vengono organizzati in molti paesi del mondo eventi di divulgazione per ricordare l'opera del grande naturalista inglese. In Italia ciò accade soprattutto dal 2004/2005.

Fin dall'inizio, la teoria di Darwin ebbe un forte impatto sulle visioni del mondo e della vita, introducendo un ruolo decisivo (e contro intuitivo) del caso, e mettendo dunque in crisi le visioni teleologiche. C’erano le premesse perché la teoria della selezione naturale non fosse intesa come una “qualunque” teoria scientifica, ma come una teoria particolarmente importante, destinata a diventare rappresentativa dell’intera impresa scientifica. Impresa caratterizzata dal coraggio intellettuale, dalla curiosità e dal desiderio di conoscenza, nello spirito che ha sempre animato Charles Darwin.



Darwin day

Libreria Friuli

Via dei Rizzani, 1

Udine

UD

Orario - Ingresso: 17:30 - 19:05

Il 15/02/20

Per maggiori informazioni

Email: cicapfvg@gmail.com