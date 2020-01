Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > PN > SACILE

SHAKESPEARE IN VENETO CON “TANTO BORIDÓN PAR NINTE” APRE A SACILE SCENARIO 2020

Sarà un originale allestimento di una delle più famose commedie di Shakespeare “Much Ado About Nothing” (ovvero “Molto rumore per nulla”) ad aprire a Sacile il cartellone di Scenario 2020: nell’adattamento veneto della Compagnia Schio Teatro Ottanta, “Tanto boridón par ninte” salirà sul palco del Teatro Ruffo sabato 18 gennaio come primo appuntamento della Stagione che il Piccolo Teatro ha dedicato a “I Colori del Teatro”. Si comincia dal “Rosso”, colore per antonomasia delle sale teatrali, dove spesso campeggia dalle poltrone al sipario, donando quella speciale atmosfera di festa e calda accoglienza per gli spettatori, pronti a lasciarsi coinvolgere da questo nuovo cartellone che li accompagnerà fino al mese di febbraio.

Il bellissimo allestimento curato da Paolo Balzani, autore dell’adattamento e regista della pièce, già premiato in altre importanti rassegne nazionali (ultimo in ordine di tempo il Concorso “Fait” di Laives, dove si è aggiudicato il premio per la migliore regia), riambienta la trama del Bardo all’interno di una villa vicentina agli inizi dell’Ottocento, luogo che bene riproduce il clima di riposo e piacevolezza che pervade il seguito di don Pedro dopo le fatiche della guerra, presso la dimora del saggio Lionato. Strizzando un po’ l’occhio alla celebre pellicola firmata negli anni Novanta da Kenneth Branagh (allora tra le colline toscane), in questa nuova atmosfera bucolica, l’uso del veneto consente di recuperare lo spirito elegante, ma al contempo popolare e diretto, del testo originale e di seguire con emozione le vicende degli innamorati Ero e Claudio, Beatrice e Benedetto nel loro gioco di specchi e travestimenti, fino allo scioglimento finale.

Teatro Ruffo

piazza Duomo

SACILE

PN

Orario - Ingresso: 21.00 - intero 8€, ridotto 6€

Il 18/01/20

