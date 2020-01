Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Teatro Verdi di Gorizia - Spettacoli 2020

Spettacoli 2020 in programma al Teatro Verdi di Gorizia:



MATTHEW LEE – SWING AROUND THE ROCK

MUSICA E BALLETTO



18 Gennaio 2020 h. 20:45

Con: Matthew Lee (piano e voce), Frank Carrera, Alessandro Infusini, Matteo Pierpaoli, Davide Di Gregorio, Dino Gnassi, Luca Giardini

Produzione: Light Can Dance

21

Gennaio

Martedì



DON CHISCIOTTE

PROSA



21 Gennaio 2020 h. 20:45

Con: Con: Alessio Boni, Serra Ylmaz, Marcello Prayer, Francesco Meoni, Pietro Faiella, Liliana Massari, Elena Nico, Nicolò Diana

Regia: Alessio Boni – Roberto Aldorasi – Marcello Prayer

Produzione: Nuovo Teatro

28

Gennaio

Martedì



OBLIVION – LA BIBBIA RIVEDUTA E SCORRETTA

GRANDI EVENTI



28 Gennaio 2020 h. 20:45

MUSICAL

Con: Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli (Gli OBLIVION)

Regia: Giorgio Gallione

Produzione: AGIDI

Febbraio 2020

1

Febbraio

Sabato



MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITA’

PROSA



1 Febbraio 2020 h. 20:45

Di e con: Francesco Piccolo

Partecipazione speciale di: Pif

Produzione: ITC 2000

4

Febbraio

Martedì



VISITE

VERDI OFF



4 Febbraio 2020 h. 20:45

Di e con: Cecilia Campani, Giovanni Longhin, Andrea Panigatti, Sandro Pivotti, Maria Vittoria Scarlattei, Matteo Vitanza

Ideazione e regia: Riccardo Pippa

Produzione: Teatro Franco Parenti – Teatro dei Gordi

12

Febbraio

Mercoledì



HO PERSO IL FILO

GRANDI EVENTI



12 Febbraio 2020 h. 20:45

SMILE

Con: Angela Finocchiaro, Alis Bianca, Giacomo Buffoni, Alessandro La Rosa, Antonio Pollo, Filippo Pieroni, Alessio Spirito

Regia: Cristina Pezzoli

Produzione: AGIDI

14

Febbraio

Venerdì

The time machine



THE TIME MACHINE

VERDI YOUNG



14 Febbraio 2020 h. 10:00

Spettacolo in lingua inglese dedicato alle scuole, per il ciclo Verdi Young Matinee

Età: 11-14 anni

Produzione: Arcadia Productions

18

Febbraio

Martedì



MI AMAVI ANCORA…

PROSA



18 Febbraio 2020 h. 20:45

Con: Ettore Bassi, Simona Cavallari, Giancarlo Ratti, Malvina Ruggiano

Regia: Stefano Artissunch

Produzione: Synergie Arte Teatro in collaborazione con a.ArtistiAssociati

21

Febbraio

Venerdì



ALICE IN WONDERLAND

EVENTI FAMILY SHOW



21 Febbraio 2020 h. 20:45

Evento internazionale con un cast di 30 acrobati e ballerini

Produzione: Circus-Theatre ELYSIUM

28

Febbraio

Venerdì



IVAN BESSONOV IN CONCERTO

MUSICA E BALLETTO



28 Febbraio 2020 h. 20:45

Con: Ivan Bessonov, pianoforte

Musiche di Chopin, J. S. Bach, Schumann

Produzione: Retropalco Srl

Marzo 2020

2

Marzo

Lunedì



LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR

VERDI OFF



2 Marzo 2020 h. 20:45

Con: Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa, Virginia Zini. Alla fisarmonica Giulia Bertasi

Regia: Serena Sinigaglia

Coproduzione: Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e ATIR Teatro Ringhiera

5

Marzo

Giovedì



ARSENICO E VECCHI MERLETTI

PROSA



5 Marzo 2020 h. 20:45

Di: Joseph Kesselring

Con: Annamaria Guarnieri, Giulia Lazzarini, Maria Alberta Navello, Mimmo Mignemi, Paolo Romano, Luigi Tabita, Tarcisio Branca, Bruno Crucitti , Francesco Guzzo, Daniele Biagini, Lorenzo Venturini

Produzione: GITIESSE Artisti Riuniti

8

Marzo

Domenica



I MUSICANTI DI BREMA

VERDI YOUNG



8 Marzo 2020 h. 16:00

Family Show dai 3 anni in su, nell’ambito di Verdi Young Pomeridiane

Scritto e diretto da: Sandra Bertuzzi

Produzione: Fantateatro – Alto Music

17

Marzo

Martedì

Se devi dire una bugia dilla grossa



SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA

PROSA



17 Marzo 2020 h 20:45

Di: Ray Cooney

Con: Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Nini Salerno, Marco Cavallaro, Alessandro D’Ambrosi, Paola Barale

Regia originale: Pietro Garinei

Nuova messa in scena: Luigi Russo

19

Marzo

Giovedì



ACCABADORA

VERDI OFF



19 Marzo 2020 h 20:45

Con: Anna Della Rosa

Regia: Veronica Cruciani

Produzione: Compagnia Veronica Cruciani, Teatro Donizetti di Bergamo, TPE – Teatro Piemonte Eurpopa, CrAnPi

24

Marzo

Martedì



LES NUITS BARBARES OU LES PREMIERS MATINS DU MONDE

MUSICA E BALLETTO



24 Marzo 2020 h 20:45

Con: Adil BOUSBARA – Kobi ELHARAR – Mohammed ELHILALI – Abdelghani FERRADJI – Pasquale FORTUNATO – Zakaria GHEZAL – Oualid GUENNOUN – Bendehiba MAAMAR – Giovanni MARTINAT – Nadjib MEHERHERA – Mourad MESSAOUD – Houssni MIJEM – Ismail OUBBAJADDI – Issa SANOU – El Houssaini ZAHID

Coreografia: Hervé Koubi

Produzione: Livearts

Aprile 2020

1

Aprile

Mercoledì



COUS COUS KLAN

VERDI OFF



1 Aprile 2020 h 20:45

Con: Angela Ciaburri (Nina), Alessandro Federico (Aldo), Pier Luigi Pasino (Mezzaluna), Beatrice Schiros (Olga), Massimiliano Setti (Caio), Aleph Viola (Achille)

Regia di: Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

Uno spettacolo di: Carrozzeria Orfeo

Coproduzione: Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Eliseo

7

Aprile

Martedì



ALLE 5 DA ME

GRANDI EVENTI



7 Aprile 2020 h 20:45

SMILE

Di: Pierre Chesnot

Con: Gaia De Laurentiis, Ugo Dighero

Regia: Stefano Artissunch

Produzione: Synergie Arte Teatro in collaborazione con a.Artisti Associati

28

Aprile

Martedì



SHINE

MUSICA E BALLETTO



28 Aprile 2020 h 20:45

Coreografia e regia: Micha van Hoecke

Con: Corpo di Ballo Compagnia Daniele Cipriani e i Pink Floyd Legend

Produzione: Daniele Cipriani Entertainment s.c. e Menti Associate di Gilda Petronelli

Gorizia

GO

Dal 18/01/20 al 28/04/20

