MUSICA FRIULI-ARGENTINA

Martedì 24 Marzo 2020 ore 20.45 in Auditorium Comunale di San Vito al Tagliamento.

Non soltanto direttore ma anche compositore Valter Sivilotti, che in questo concerto ci offrirà una premiere della sua suite per fisarmonica (solista Sebastiano Zorza) e archi. La serata è concepita

come un omaggio al Friuli, anche terra di talenti e compositori e una liaison con la terra d’Argentina, dove molti dei nostri corregionali emigrarono e spesso trovarono fortuna: uno di loro è il violoncellista

e compositore Josè Bragato, udinese di nascita che ebbe una brillante carriera sudamericana diventando, fra le altre cose, violoncellista e figura di riferimento di Astor Piazzolla (altro italiano/argentino…).

Di lui ascolteremo una suite/collage di danze e villotte friulane per orchestra d’archi, mentre il concerto si chiuderà con i grandi cavalli di battaglia dell’amico Astor.



