Il the della domenica al castello di Buttrio

Il Castello di Buttrio propone il The della Domenica.

Ogni Domenica dalle 15 alle 18, sarà possibile fermarsi al Castello di Buttrio per un the accompagnato da una selezione di dolci e biscotti fatti in casa.

Possibili brevi percorsi tra i vigneti e le colline di Buttrio.

Gradita la prenotazione per i gruppi.



www.castellodibuttrio.it

Buttrio

UD

Dal 01/01/20 al 29/03/20

