Superstizioni triestine

In data 17/1/2020 il gruppo CICAP Fr.V.G. (www.cicap.org/friuli) ripresenta la conferenza “Passeggiata fotografica fra le superstizioni triestine”. Relatore: Giuliano Bettella. L'evento è organizzato dall’Università della 3ª età, che lo ospita presso la propria sede, a Trieste, in via Corti 1/1, Aula A. Inizio: ore 17:30. Ingresso libero e gratuito.

