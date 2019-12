Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Un tesoro sconosciuto: Adorazione dei Magi di George Lallemand

Durante il periodo natalizio sarà esposta nella hall del Palazzo della Regione, l’opera “Adorazione dei Magi” di George Lallemand (1575 ca. – 1636). Lallemand è un’artista originario della Lorena e nei primi trent’anni del XVII secolo è stato uno dei pittori più influenti e ricercati di Parigi, attivo alla corte di Luigi XIII e tra gli eletti delle confraternite di Notre-Dame de Paris.



Il suo è uno stile eclettico che unisce il realismo fiammingo a caratteri manieristici, passando dal ritratto al genere sacro. Il dipinto “Adorazione dei Magi” entrò a far parte delle collezioni dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste nel 1926 grazie al generoso lascito di Bice Hortis e nel 2005 fu prestato al Museo Tesoro dei Granduchi (Museo degli Argenti) presso Palazzo Pitti. L’opera, conservata al Civico Museo Sartorio, è stata scelta dai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa annuale della Regione scegliendo di offrirla al pubblico per il tema ivi rappresentato.



La mostra resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio ogni giorno dalle 10.00 alle 18.00. Solamente il giovedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, le visite saranno a cura dei volontari del FAI - Fondo Internazionale Ambiente del Friuli Venezia Giulia. La mostra resterà chiusa il 25 Dicembre 2019. L’ingresso è libero, ma per ragioni di sicurezza potranno accedervi 20 persone a visita.

Un tesoro sconosciuto: Adorazione dei Magi di George Lallemand

Palazzo della Regione



Trieste

TS

Dal 08/12/19 al 06/01/20