Trieste Film Festival

Appuntamento con il cinema dell’Europa centro orientale per l’edizione 31 in programma dal 17 al 23 gennaio 2020 del Trieste Film Festival.



Il Festival avrà luogo presso il Politeama Rossetti, il Cinema Ambasciatori e il Teatro Miela.



Il programma del Festival è molto ricco e articolato e tra i tanti titoli propone anche in anteprima italiana il film sul periodo italiano di Tarkovskij: l’opera s’intitola Il Dono, è stata girata da Giuliano Fratini e verrà presentata fuori concorso. Nel calendario di proiezioni ci sono anche altri omaggi ad alcuni dei grandi registi che hanno segnato la storia del cinema contemporaneo.



Il Friuli Venezia Giulia è terra di grandi interpreti e questa edizione rende omaggio al grande attore e grande uomo Omero Antonutti.

In suo omaggio Trieste Film Festival proietterà La Notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani.



varie sedi



Trieste

TS

Dal 17/01/20 al 23/01/20

Per maggiori informazioni

Sito web: http://http://www.triestefilmfestival.it