Miss JRS World Calendar 2020 - PRESENTAZIONE AL MANDRACCHIO

Sabato 21 Dicembre alle ore 22.30, nella discoteca Mandracchio (Passo di Piazza Antonio Fonda Savio, 1 Trieste), sara' presentato il nuovo Calendario ufficiale di Miss JRS World 2020 realizzato anche quest'anno nelle California Palestre di Roiano in via dei Giacinti 2, e nella favolosa piscina delle California Palestre di Porto S.Rocco a Muggia (Ts), e quindi nella stessa serata ci sara' anche l'elezione di Miss JRS Queen Of The Year 2020. La Regina in carica e' la modella di Trieste Vanessa Bertocchi.



I numerosi casting che si sono tenuti per tutto l'anno, hanno permesso di selezionare le candidate miss provenienti dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Slovenia, Croazia e dalla Russia.



Il marchio JRS, nato da un "format" californiano, è stato stampato nel 2011 ad Harlow nella periferia di Londra e quindi esportato in Italia da Joe Rivetti. L'idea è quella di non creare la solita sfilata ma di esibirsi nello spirito estremamente giocoso ed imprevedibile tipico delle feste e delle manifestazioni di moda anglo-americane. Joe Rivetti infatti è un personaggio seguitissimo in rete che ha già conquistato migliaia di fans in tutta Italia e in Inghilterra.



La presentazione al Mandracchio vede la partecipazione di Arthur Spielberg per le riprese Video, Silvio Petroni per il Foto Reportage della Kermesse, Tullio come Fashion Designer JRS, La serata è presentata da Mk London. Alla Kermesse sara' presente il canale video ufficiale Miss JRS World.



L’evento è in collaborazione con Mandracchio, California Palestre, Harry's bar, e New Emotion Trieste.



