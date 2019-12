Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Varie Sedi

Concerti di musica Barocca

Il Barocco, perla della musica classica, genere cambiò enormemente il gusto musicale europeo che vedrà fiorire compositori quali Vivaldi, Galuppi, Scarlatti, Purcell e molti molti altri.

È sicuramente uno dei generi più affascinanti e di difficile esecuzione di tutto il genere musicale dedicato alla musica corale.

Il programma prevede un vero proprio excursus musicale nel genere, tra vari autori, dall’inizio del genere fino alla sua massima elevazione e maturità.

Parte principale sarà l’esecuzione del “Magnificat” di Galuppi , la novena di Natale per eccellenza, che comprenderà ben 5 numeri musicali per coro e mezzosoprano solista.

Affronteremo poi altri autori ed altre grandi opere, tra cui l”Halleluja” tratto dal “Messiah” di Haendel, oratorio dedicato al Natale, brani dal celebre “Gloria” e “Magnificat” di Vivaldi, al fine di rendere davvero magica e allegra l’atmosfera natalizia pur rimanendo legati alla tematica sacra.

Corale “Primo Vere” e Partecipanti al Corso di Vocalità dell’Associazione D’Annunzio di Ronchi dei Legionari (GO)

Corale Polifonica di Montereale Valcellina (PN)

Coro Tourdion di Cavalicco (UD)

Coro “Voci del Piave” di Salgareda (TV)

Un’insieme maestoso di voci che prevederanno circa 90 elementi in formazione guidati da una compagine di grandissimi professionisti:

Diana Mian: Mezzosoprano

Maurizio Baldin: Direttore

Stefano Picotti: Violino I

Caterina Picotti: Violino II

Annalisa Clemente: Viola

Lisa Pizzamiglio: Violoncello

Mietta Prez: Organo



Concerti il 14-24-25-26-27-28-29-30 Dicembre e 6 Gennaio



Per informazioni sul calendario e il programma sito web:

www.associazionedannunzio.com

Varie Sedi

GO

Dal 14/12/19 al 06/01/20

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.associazionedannunzio.com