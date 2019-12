Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Concerto sinfonico a Gorizia

Lunedì 30 Dicembre 2019 - ore 20.45 si terrà al Teatro “G. Verdi” di Gorizia il tradizionale e atteso Concerto di “Fine Anno” organizzato dall’Associazione culturale “Maestro Rodolfo Lipizer”.

42° Concerto Sinfonico di «Fine Anno»—Orcheatra Sinfonica Bulgaria di Classic di Plovdiv—Olga SROUBKOVÁ 1° Premio Concorso Int. di Violino “Premio Lipizer”—Marianna PRIZZON - soprano—Serghey KISS - direttore—



In programma musiche di L.v. Beethoven, C. Saint-Saens, J. Strauss jr, J. Offenbach, L.v. Bregant, G. Verdi

Le date delle manifestazionei potrebbero subire variazioni. E' consigliabile informarsi per conferma.

