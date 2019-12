Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine - Trieste - Gorizia - Pordenone

Nuovo appuntamento con l’evento natalizio del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia dedicato alle visite di alcune tra le più belle cantine della nostra regione, alla degustazione di vini e alla scoperta di fantasiose confezioni preparate ad hoc in vista delle festività natalizie.

Durante tutto il mese di dicembre avrete sempre la possibilità di conoscere una cantina diversa, potrete scegliere tra numerose iniziative e proposte a tema natalizio e trovare il regalo ideale. Sempre più spesso, infatti, la bottiglia di vino rappresenta un dono appropriato e molto gradito per le molte occasioni di festa ed è piacevole poter conoscere di persona i luoghi di produzione delle nostre eccellenze enologiche.



Sarà, infatti, il produttore in persona a consigliare il vino per voi e per i vostri amici e parenti, indicando gli abbinamenti più appropriati e le tendenze del momento.

Molte le cantine che organizzano anche deliziosi abbinamenti cibo-vino all’insegna della buona tavola e della ricerca del perfetto matrimonio di gusto. In alcuni casi è possibile perfino imbattersi in giri in calesse e cavali tra i vigneti, verticali, prodotti tipici e molto altro ancora.

Dal 01/12/19 al 31/12/19

Sito web: http://www.mtvfriulivg.it