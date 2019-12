Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

Far East Film Festival 22

A Udine dal 24 aprile al 2 maggio 2020 il FEFF - Far East Film Festival 22 edizione.



Il FEFF ha raggiunto nel corso del tempo la fisionomia di una vera e propria “isola del cinema”: un posto dove i film vengono mostrati, commentati, respirati, ideati e, attraverso alla sezione Industry/Focus Asia, anche “progettati”. Film fortemente riconoscibili e catalogabili (per genere e provenienza).



Anche il FEFF 21, punto d’osservazione esclusivo e strategico sulle tendenze, gli stili e il mercato d’Oriente, attingerà dunque alle migliori produzioni asiatiche dell’ultima stagione e il calendario, ancora una volta, sarà impreziosito da una fitta rete di eventi collaterali.



Per il calendario delle proiezioni e gli eventi collegati, visitare il sito:

www.fareastfilm.com

Dal 24/04/20 al 02/05/20

Sito web: http://www.fareastfilm.com