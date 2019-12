Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > TRIESTE

Alimentazione e tumori

In data 9/1/2020 il gruppo CICAP Fr.V.G. presenta la conferenza “Alimentazione e tumori: che ne dice la scienza?”. Relatrice: Valentina Ventura (medico chirurgo e dottore magistrale in Scienze dell’Alimentazione). L'evento è organizzato dall’Università delle LiberEtà Auser, che lo ospita presso la propria sede, a Trieste, in via San Francesco, 2, secondo piano. Inizio: ore 17:00. Ingresso libero e gratuito.



Il rapporto tra nutrizione e cancro è un tema molto attuale. Esistono alimenti che ci proteggono dai tumori? Ha senso metterci a dieta una volta avuta diagnosi di cancro? È vero che il cancro si nutre di zucchero? Parlando di questi temi, saranno toccati altri concetti nutrizionali d'interesse generale. Per esempio: latte-latticini-latti vegetali; evidenze sul digiuno; spiegazione dell'equilibrio acido-base ed evidenze sulle diete alcaline; polifenoli e zuccheri semplici presenti nella frutta; carne rossa, carne bianca, vino rosso e vino bianco.

