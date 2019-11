Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

Il Volo del Jazz

Sabato 2 novembre prende ufficialmente il via la quindicesima edizione de Il Volo del Jazz, la rassegna creata da Circolo Controtempo, con la direzione artistica di Loris Nadal.



Il Volo del Jazz porta in Friuli gli storici protagonisti del jazz internazionale ma anche ciò che di meglio ribolle nel panorama attuale, così che, accanto ai nomi celebri, trovano spazio contributi innovativi, freschi, originali.



Attesissimo per l’apertura, alle 21, sul palco del Teatro Zancanaro di Sacile, BILL EVANS, il sassofonista statunitense che ha alternato a una carriera da solista di livello mondiale la collaborazione con grandi nomi come Miles Davis.

Il gruppo capitanato da Evans è composto da Simon Oslender

alle tastiere, Claus Fischer al basso e Wolfgang Haffner alla batteria e offre un approccio “senza esclusione di colpi” nelle esibizioni dal vivo, una musica che trae nutrimento dalla fusione del jazz con sonorità e generi diversi.



Il festival proseguirà il 9 novembre con Moses Boyd, leader degli Exodus, musicista che sta guidando la rinascita del jazz britannico con le sue sottili ma prodigiose capacità di suonare la batteria; martedì 12 novembre, a Cinemazero di Pordenone e in

collaborazione con Gli occhi dell’Africa, con il ghanese Kweku Sackey, anche noto come K.O.G, e la sua Zongo Brigade che mescola afrobeat, soul, funk, rock e reggae. La Fazioli concert hall di Sacile ospiterà venerdì 15 novembre, Adam Baldych e Helge Lien, musicisti che elevano il classico duo violino-pianoforte a un territorio

inesplorato.

Il 22 suona la Eastern Border Ensemblee, un quartetto di musicisti provenienti dal nord Italia e dalla Bosnia che, uniti della passione per la musica tradizionale balcanica ed il jazz, convergono le due correnti musicali sullo stesso palco.

Chris Potter, in arrivo sabato 23 novembre nel Teatro Zancanaro di Sacile, è un altro dei grandi nomi a Il volo del jazz 2019: polistrumentista e compositore citato da critici e musicisti come il migliore sassofonista del suo tempo.



Imperdibile sabato 30 novembre, gran finale con Seun Kuti.



ABBONAMENTI, BIGLIETTI E PREVENDITE

Gli abbonamenti de Il volo del jazz si possono acquistare dal 12 settembre on-line sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.



Info +39 3474421717 / ticket@controtempo

I biglietti degli eventi a Cinemazero sono acquistabili su www.cinemazero.it e ticket@controtempo.org



I biglietti dei concerti nel Teatro Zancanaro sono acquistabili anche la sera stessa dei concerti dalle 18.30

IL PROGRAMMA COMPLETO SU: CONTROTEMPO.ORG





