Trieste Photo Days

Trieste Photo Days, festival internazionale di fotografia urbana che si terrà in un circuito di sedi espositive del capoluogo giuliano dal 22 ottobre al 10 novembre 2019, con un weekend di apertura ricco di eventi il 25, 26 e 27 ottobre.



La rassegna riunirà decine di mostre di artisti italiani e stranieri per quasi 1.700 foto esposte. Spicca in particolare la presenza di due super-ospiti britannici, per la prima volta a Trieste: i fotografi Martin Parr e Nick Turpin, che incontreranno il pubblico in due imperdibili conferenze.



E poi workshop, proiezioni, contest, letture portfolio, presentazione di libri, incontri con ospiti da tutto il mondo.





Varie sedi



Trieste

TS

Dal 22/10/19 al 10/11/20

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.triestephotodays.com