Duo Veles e il Duo Perisic in concerto Tull

Gran finale per gli Aperitivi di Chamber Music a Gorizia: appuntamento domenica 27 ottobre alle 18 a Palazzo de Grazia (via Oberdan 15, Gorizia) per un doppio concerto dedicato alle Voci giovani.



Si parte con il Duo Veles, ovvero Mateja Petelin soprano e Pavel Cyargeenka chitarra: in programma l’esecuzione di Four French Folk Songs di Mátyás Seiber, Canciones Españolas Antiguas da Federico García Lorca e Coplas del pastor enamorado di Joaquín Rodrigo.



Il Duo Veles si è perfezionato alla prestigiosa Accademia musicale Chigiana (Siena) sotto la guida di Oscar Ghiglia, si è esibito in qualità di migliori allievi durante i concerti estivi organizzati dall’Accademia stessa e ha ottenuto la borsa di studio per gli studenti più meritevoli, assegnata da Oscar Ghiglia. Veles è un’importante divinità antica slava, protettrice dei musicisti. La collaborazione tra la cantante slovena Mateja Petelin e il chitarrista bielorusso Pavel Cyargeenka è iniziata nel 2015 a Trieste al corso di Musica da Camera tenuto da Fedra Florit al Conservatorio “Giuseppe Tartini”. Il Duo si è perfezionato alla prestigiosa Accademia musicale Chigiana (Siena), si è esibito in qualità di migliori allievi durante i concerti estivi organizzati dall’Accademia e ha ottenuto la borsa di studio per gli studenti più meritevoli.



La seconda parte sarà affidata al Duo Perisic – Tull, baritono e fiarmonica: sigleranno il concerto con le “7 Romanze da salotto” per voce e fisarmonica.

L’ingresso al concerto è aperto gratuitamente alla città.



Dettagli e info www.acmtrioditrieste.it

