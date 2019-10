Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Prosecco

MARIA, MATER DEI

Quarto appuntamento con i CONCERTI DI SANTA CECILIA organizzati dall'Associazione Voci di Donna di Monfalcone. Sabato 26 ottobre alle ore 20.30 il Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina di Monte Grisa, ospiterà il concerto del Coro Egidio Fant di San Daniele con la partecipazione del soprano Clara Spetti, del soprano Ivana Sant, del mezzosoprano Ondina Altran, del baritono Enrico Cossutta, del maestro Alessio de Franzoni alla fisarmonica e tastiere diretti dal maestro Fulvio Turissini. Il Coro “Egidio Fant” è nato nel settembre del 2001 in seno all’attività dell’associazione musicale “Amici del Pianoforte” di San Daniele del Friuli, Associazione senza fini di lucro fondata nel 1999.

La musica polifonica sacra e profana rappresenta certamente la parte più rilevante del repertorio che il coro “Egidio Fant” ha iniziato a studiare sotto lo guida del maestro Fulvio Turissini.

Il canto popolare adattato alle caratteristiche del coro trova puntuali riscontri nelle esibizioni e nei concerti.

Il coro è attualmente diretto dal maestro Fulvio Turissini diplomandosi in pianoforte al Conservatorio di Udine con il massimo dei voti e quindi presso l’Accademia di Alto Perfezionamento Musicale di Pescara - che conclude brillantemente nel 1992 - risultando il migliore diplomato fra tutte le classi di Pianoforte.

Il programma presenta una interessante serie di brani musicali composti dal 1500 ad oggi dedicati alla Madonna. Si potranno ascoltare brani composti da Bepi De Marzi, Fulvio Turissini, Oreste Rosso, Egidio Fant, Jacques Arcadelt, Johann Sebastian Bach, Lorenzo Perosi, Pietro Mascagni, Gabriel Faurè, Karl Jenkins, Ennio Morricone , Fabrizio De Andrè e Marco Frisina. Il concerto è realizzato grazie al contributo del Comune di Monfalcone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste, dell'APT di Gorizia, della BCC di Turriaco, della Gelateria 2000 di Monfalcone, Studio AM e Beauty 2000.

Il concerto è a sostegno dell'Associazione Alzheimer Isontino.



INGRESSO LIBERO.

Per informazioni Associazione Voci di Donna, cell. 328 1629472 o 339 6158668



