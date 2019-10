Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

CONVEGNO: NUOVA FISICA DELL'ACQUA E SALUTE

La fisica quantistica comunica con la medicina e le scienze umanistiche - 6ª edizione



Fisica, Medicina e Psicologia si incontrano.



La quarta fase dell’acqua.

L’acqua e? alla base della vita e la nuova visione della sica dell’acqua potrebbe sconvolgere la biologia e quindi anche la medicina. Abbiamo il piacere di organizzare un convegno in cui saranno presenti piu? grandi esperti mondiali della fisica dell’acqua.



Si parlera? di acqua strutturata, di acqua interfacciale, di fisica degli elettroni quasi liberi secondo la teoria quantistica dei campi. Si presenteranno metodiche semplici per valutare lo stato dell’acqua e le sue ricadute sulla salute. Si presenteranno le rivoluzionarie ricadute che queste nuove conoscenze possono avere sulla medicina e sulla psicologia.



Dalla fisica alla terapia.

La nuova fisica dell’acqua ha una ricaduta sulle visione della funzionalita? dei mitocondri. I mitocondri sono l’organo centrale non solo dell’energia della cellula ma anche della regolazione della sua espressione genetica. La loro interazione con il Microbiota riveste un ruolo importante nella infiammazione cronica e quindi in tutte le malattie cronico degenerative.



Mens sana et aqua sana in corpore sano: pratiche integrate per la salute e il bene-essere.

Le neuroscienze e la psico-neuro-endocrino-immunologia sempre piu? accreditano e avvalorano discipline che declinano i nostri talenti psichici ed energetici nell’indurre degli effettivi e positivi cambiamenti fisiologici, sia in una prospettiva preventiva che curativa (non e? ancora possibile dire con precisione come l’acqua del nostro organismo possa avere un ruolo di “trasmissione informazionale” in tali modi che).

In questa sessione si potranno sperimentare alcune di queste preziose pratiche che considerano la complessita? e la completezza della nostra dimensione esistenziale, cioe? i livelli somatico, energetico, emozionale-affettivp, mentale, psichico, spirituale e sociale.



Armonie di cristalli, fotografie al microscopio di cristallizzazioni saline ottenute in vari contesti - meditazione, canti , concerti, musiche varie, tramonti... - partendo dalla “Cristallizzazione sensibile” di Rudolf Steiner e dalla “Memoria dell’acqua” di Masaru Emoto. Eventuale allestimento di una mostra delle sue opere nel corso delle due giornate del Convegno.







19 e 20 OTTOBRE 2019 dalle 9.00 alle 19.00

presso MIB Trieste School of Management

Largo Caduti di Nassiriya 1 - TRIESTE





Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle normative vigenti, ha assegnato all’evento 16 crediti ECM per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie codice di riferimento evento RES n. 2112-210107.





PROGRAMMA, RELATORI E INFORMAZIONI A QUESTO LINK: https://www.ahaueventiolistici.com/blog/convegno-nuova-fisica-dellacqua-e-salute-19-20-ottobre-2019-trieste



Promuove Ahau Eventi Olistici / www.ahaueventiolistici.com / info@ahaueventiolistici.com

