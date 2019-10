Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Monfalcone

POMERIGGIO ALL'OPERA

Terzo appuntamento con i CONCERTI DI SANTA CECILIA organizzati dall'Associazione Voci di Donna di Monfalcone. Sabato 19 ottobre alle ore 17.45 la sala Annamaria Zilli e Alealdo Ginaldi dell'Istituto di musica Antonio Vivaldi di Monfalcone ospiterà il concerto del Duo Psallere Voce composto da Sofia Masut e Valentino Pase. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Nicolas Charles Bochsa, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti.

Psallere Voce è un ensemble composto da arpa e baritono formatosi nell’estate del 2016 all’interno del Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, presso il quale si sono entrambi brillantemente diplomati (2018). I due musicisti che lo compongono, Valentino Pase e Sofia Masut, stanno attualmente perfezionandosi rispettivamente con i Maestri Bruno Pratticò e Francesca Paola Geretto, e con i Maestri Luisa Prandina e Susanna Bertuccioli. Entrambi svolgono e hanno svolto attività artistica sia come solisti che in compagini orchestrali, corali e cameristiche sia in Friuli Venezia – Giulia che fuori regione e all’estero (European Union Youth Wind Orchestra, NOVA Filarmonija, Mitteleuropa Orchestra, Coro Polifonico S. Antonio Abate, Cappella Altoliventina...), ed entrambi svolgono attività di docenza musicale (arpa, solfeggio, canto corale, organo...) presso varie scuole regionali; si sono inoltre distinti vincendo concorsi e audizioni.

La formazione e preparazione musicale dell’ensemble è stata curata da Patrizia Tassini (docente di Arpa presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine), Franco Calabretto (docente di musica da Camera presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine) e da Francesca Paola Geretto (giovane ma già affermata soprano). Il loro repertorio, vasto e variegato, spazia dalla musica antica alle composizioni Novecentesche, con predilezione per la musica italiana e francese tardo-romantica e del primo Novecento (Carissimi, Tosti, Fauré, Ravel, Ibert...).

Il duo ha al suo attivo numerosi concerti in Friuli Venezia-Giulia, in Veneto e all’estero. Ha suonato per varie rassegne musicali, tra le quali si ricordano il Festival BieleStele (ed. 2016; direttore artistico Emanuela Battigelli), la rassegna “Galleria Musicale” presso la Galleria d’Arte Contemporanea di Monfalcone (ed. 2017; rassegna organizzata e patrocinata dal Teatro Comunale di Monfalcone), la rassegna “Medulin Concert Summer” in Croazia (ed. 2017), e la nuova rassegna “Pizzicando Classica” dedicata agli strumenti a pizzico e alla loro musica da camera (2017; rassegna patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di S. Daniele). Il duo ha inoltre suonato in svariate occasioni ad eventi FAI (Fondo Ambiente Italiano) in provincia di Udine: in particolare hanno recentemente curato con successo l’accompagnamento musicale della celebrazione del Ventennale della Delegazione FAI Udinese, evento celebrato nella splendida cornice di Palazzo Belgrado, sede della Provincia di Udine. Il 30 novembre 2017 hanno partecipato, selezionati come migliori allievi dal M° Patrizia Tassini, al Seminario “Scuola Italiana di Arpa: omaggio a Margherita Cicognari” (organizzato dall’Associazione Italiana dell’Arpa) tenutosi presso il Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, dove la loro esecuzione della loro personale trascrizione delle Chansons de Don Quichotte di J. Ibert ha ricevuto notevoli apprezzamenti.

Hanno partecipato al “10th International Music Competition SVIREL” (2018), conseguendo il Terzo Premio (Medaglia di Bronzo; punteggio 89/100) nella categoria Professionisti (nella stessa edizione del Concorso, Sofia Masut ha conseguito la Medaglia d’Oro con un punteggio di 97/100).

Il concerto è realizzato grazie al contributo del Comune di Monfalcone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste, dell'APT di Gorizia, della BCC di Turriaco, della Gelateria 2000 di Monfalcone, Studio AM e Beauty 2000.

INGRESSO LIBERO.



Per informazioni 339 6158668

