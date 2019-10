Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Sistiana

Attività gratuite nella Riserva Naturale delle Falesie di Duino

Anche quest’anno presso la Riserva Naturale delle Falesie di Duino si svolgeranno tante attività autunnali, da domenica 22 settembre a domenica 10 novembre 2019.





Le attività

IL TG DELLE FALESIE – LA BIODIVERSITA’ CHE NON VEDI



A partire da domenica 22 settembre e con altri tre successivi appuntamenti diversi l’uno dall’altro, domenica 29 settembre, domenica 6 ottobre e sabato 12 ottobre, si potrà conoscere la geo e biodiversità a picco sul mare assieme al pubblico e agli attori di TeatroBàndus che metteranno in scena, con le guide WWF, un telegiornale specialissimo, il TG DELLE FALESIE, con tutte le news, gli approfondimenti, i protagonisti, i fatti di cronaca e di costume, le rubriche speciali e i gossip che ruotano sopra, sotto, dentro e attorno alla Riserva Naturale delle Falesie di Duino.



A seguire, dopo il “notiziario”, seguirà una breve passeggiata adatta a tutti lungo il sentiero Rilke per osservare “dal vivo” le falesie e le specie che vi dimorano attorno.



Gli appuntamenti si terranno all’aperto all’inizio del sentiero Rilke, presso l’Info Point di Sistiana, con durata di un’ora e mezza circa.



Gli appuntamenti sono stati pensati e progettati per un pubblico di famiglie (adatto a bambini a partire dai 6 anni), ma certamente non deluderanno chi mantiene vivi curiosità e senso di meraviglia.







L’iscrizione è gratuita ma la prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi e le attività si svolgeranno anche in caso di maltempo.

DURATA: 2 ore circa

DIFFICOLTA’: semplice

Per iscriversi: +39 040 299166 – info.sistiana@promoturismo.fvg.it

Massimo 50 iscritti per uscita.

Sistiana

TS

Dal 22/09/19 al 10/11/19

Per maggiori informazioni

Email: info.sistiana@promoturismo.fvg.it