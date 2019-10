Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Patti Smith in concerto

Il nuovo tour “Words and Music” (prodotto da Imarts) Patti Smith – sul palco con Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte – partirà il prossimo 26 novembre dal Politeama Rossetti di Trieste e proseguirà nei teatri di città italiane selezionate attentamente dall’artista sulla base della loro bellezza e unicità artistica.

Per la prima volta Patti Smith arriva in concerto a Trieste, città scelta espressamente dall’artista rimasta affascinata dalla sua cultura mitteleuropea. La cantautrice ha già dichiarato di voler ripercorrere gli itinerari di Svevo, Joyce, Rilke, Saba e approfondire la conoscenza dei luoghi più importanti della città.



I biglietti per l’atteso ed esclusivo appuntamento saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 4 luglio online su Ticketone.it, sul sito del Rossetti, sul circuito sloveno Eventim.si, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Teatro Rossetti. Il concerto del 26 novembre 2019 a Trieste, prima data del suo nuovo tour, è organizzato da VignaPR e il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

