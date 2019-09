Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Gradisca d'Isonzo

Al via la Campagna Abbonamenti al Nuovo di Gradisca

Al via la Campagna Abbonamenti del Nuovo Teatro Comunale id Gradisca d’Isonzo: sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, gli abbonati alla scorsa Stagione Teatrale potranno confermare il loro posto e abbonamento. Eventuali posti non confermati entro mercoledì 2 ottobre, saranno messi a disposizione per i cambi posto e nuovi abbonamenti. Venerdì 4 ottobre, dalle 17 alle 19, gli abbonati alla scorsa Stagione Teatrale che non avranno confermato il loro posto entro mercoledì 2 ottobre potranno, a seconda delle disponibilità, cambiare fila e posto. Infine, sabato 5 e domenica 6 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, e da martedì 8 ottobre a martedì 5 novembre, ogni martedì dalle ore 17 alle ore 19 e ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti fino ad esaurimento delle disponibilità. La stagione del Nuovo, con la sua proposta varia, alzerà il sipario il 6 novembre, con la nuova creazione del giovane triestino Davide Calabrese che vedrà protagonista l’amatissima Ariella Reggio: un binomio che è già garanzia di successo… e di divertimento in ‘Nuovo cine Swaroski’. Il 26 novembre, con Otto donne e un mistero l’atmosfera si farà invece più cupa: nella casa inebriata di profumo femminile si nasconderà un’assassina. Chi avrà ucciso Marcel? A raccontarcelo saranno 8 grandi interpreti (fra cui Anna Galiena, Paola Gassman, Deborah Caprioglio e Caterina Murino). Il 7 dicembre, in prima regionale, sarà un altro giovane talento a dominare la scena: Gabriele Pignotta. In Toilet, da lui stesso scritto e diretto, sarà un manager intrappolato nel bagno di un Autogrill. Una straordinaria prova d’attore che terrà tutti incollati alla poltrona. Il nuovo anno, il 7 gennaio in prima regionale, si aprirà con un quartetto di grandi nomi della scena italiana (Pambieri, Quattrini, Ponzoni e Blanc) nei panni di ex cantanti lirici in pensione galvanizzati da un inaspettato ritorno alle scene in Quartet, testo scoppiettante dell’inglese Hardwood reso celebre dal grande schermo. Quattro saranno anche gli amici che si ritrovano a cena nell’opera prima del giovane spagnolo Vallejo con, fra gli altri, Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli, il 3 aprile: la domanda, sorta per scherzo, se siano meglio centomila Euro subito o un milione tra dieci anni, nel corso della serata scalderà gli animi mettendo a nudo i caratteri e i pensieri reconditi… un gioco drammaturgico avvincente in cui il pubblico sarà direttamente coinvolto. Enzo Iachetti e Pino Quartullo, il 19 febbraio, saranno invece due attori mitomani e squattrinati che, in una mensa per artisti nei mitici Studios, snoccioleranno aneddoti e si racconteranno la loro surreale carriera in un crescendo di battute esilaranti in ‘Hollywood Burger’. Completeranno la Stagione di prosa una serata musicale di grande emozione, in prima regionale il 24 gennaio, dedicata a Mia Martini (la talentuosa Melania Giglio le darà corpo e voce sul palcoscenico, accompagnata da due figure eteree), e il monologo comico e sentimentale di Michele Serra L’amaca di domani in cui protagoniste saranno le parole, con le loro seduzioni e le loro trappole (in prima regionale il 10 marzo).

Saranno infine i corpi armonici dei danzatori a farsi parola, seducente e passionale nel tango Noches de Buenos Aires (29 febbraio), misteriosa ed ancestrale in Arcaico (prima regionale il 27 marzo), dove la danza contemporanea incontrerà il jazz. Entrambi questi appuntamenti saranno organizzati in collaborazione con Ert.

Non mancheranno i numerosi appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi (le mattinèe per le scuole e i pomeriggi domenicali destinati alle famiglie), e il progetto speciale ‘Viaggio nella scatola magica-visita guidata teatralizzata negli spazi segreti del teatro’ che anticiperà la stagione nelle giornate del 26 e 27 ottobre alle 15.30 e alle 17. Come tradizione l’Amministrazione Comunale offrirà alla cittadinanza il concerto di fine anno intitolato ‘Big Band Jump!’ con la Abbay Town Jazz Orchestra (29 dicembre, alle 21).

Al via la Campagna Abbonamenti al Nuovo di Gradisca

Nuovo Teatro Comunale di Gradisca

via Ciotti 1

Gradisca d'Isonzo

GO

Orario - Ingresso: 10.30-12.30 e 17-19

Dal 28/09/19 al 05/11/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0481-969753

Email: info@artistiassociatigorizia.it

Sito web: http://artistiassociatigorizia.it