Ma quanto è difficile parlare di scienza!

In data 19/10/2019 il gruppo CICAP Friuli - Venezia Giulia presenta la conferenza “Ma quanto è difficile parlare di scienza!”. Relatore: Giuliano Bettella. L'evento è organizzato dal Comitato Rione Centro di Monfalcone, che lo ospita nella propria Sala Incontri, con ingresso in Androna del Campanile, o in Piazza Falcone e Borsellino, a Monfalcone (GO). Inizio: ore 17:30. Ingresso libero e gratuito.



La conferenza espone in modo molto divulgativo alcune delle principali problematiche relative alla diffusione delle conoscenze scientifiche nella nostra società. Il tema è trattato dal punto di vista di un attivista CICAP, particolarmente sensibile al problema della disinformazione.



Sala Incontri Comitato Rione Centro

Piazza Falcone e Borsellino

Monfalcone

GO

Orario - Ingresso: 17:30 - 19:05

Il 19/10/19

Email: cicapfvg@gmail.com