Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

MISS JRS QUEEN OF THE WORLD 2019

Sabato 21 Settembre alle ore 21, nella centralissima Piazza Oberdan sotto i famosi portici dell'Harry's bar di Trieste (via Carducci, 2), si svolgerà la serata finale per eleggere la nuova "Miss JRS Queen of The World 2019". Modelle e aspiranti attrici si contenderanno la corona e l'ambito titolo in una "kermesse" di assoluto spessore, professionalità ed eleganza. Grande attesa quindi per sapere a chi cedera' la corona la Regina in carica del 2018 Giorgia Zerovaz di Trieste (TS).



I numerosi Casting e Shooting Selezione che si sono tenuti per tutta la primavera e la stagione estiva, hanno permesso di selezionare le candidate Miss provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dalla vicina Slovenia e ora anche dalla Croazia Serbia e Russia.



Il marchio JRS, nato da un "format" californiano, è stato stampato ad Harlow nella periferia di Londra nel 2011 e quindi esportato in Italia da Joe Rivetti.



L'idea è quella di non creare la solita sfilata ma di esibirsi nello spirito estremamente giocoso ed imprevedibile tipico delle feste e delle manifestazioni di moda anglo-americane. Joe Rivetti infatti un personaggio ormai seguitissimo in rete che ha conquistato dal 2011 migliaia di fans in tutta Italia e in Inghilterra. La serata Finale all'Harry's vede la partecipazione di Arthur Spielberg per le riprese Video, Silvio Petroni per il Reportage Fotografico della Kermesse, Jack Om maestro di Arti Marziali presso California Palestre, Tullio Fashion Designer JRS, Mk London Graphic Designer JRS e infine DJ Baraonda come Selezione Musicale e On Air Luci & Suoni. La serata è presentata da Andrea Rumer e Giulia Confortin. Alla Finalissima sara' presente il canale video ufficiale Miss JRS World.



L’ evento è in collaborazione con il Mandracchio, California Palestre e New Emotion.



L’ingresso è libero.



JRS Queen Of The World 2019

Harry's bar

in via Carducci 2

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 20.30

Il 21/09/19



Per maggiori informazioni

Email: missjrscasting@live.com

missjrsworld@outlook.com

MISS JRS QUEEN OF THE WORLD 2019

Harry's bar

via Carducci 2

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 20.30

Il 21/09/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +393356495587

Email: missjrscasting@live.com