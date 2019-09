Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > UD > Tarcento

"Armonie. Gioielli musicali nella Perla del Friuli" - 39^ edizione

Con un magnifico appuntamento dedicato al grande repertorio romantico per violoncello e pianoforte verrà inaugurata la 39^ edizione di "Armonie – Gioielli musicali nella Perla del Friuli", la storica Stagione concertistica tarcentina, che, dal lontano 1980, offre alla città alcuni imperdibili appuntamenti con la grande musica, interpretata, nella più varia qualità di stili, da valenti artisti di fama nazionale e internazionale. Promossa dall’Associazione Musicale Tarcentina ­ sodalizio che vanta, negli anni, l’organizzazione di centinaia di concerti in Regione ­con il sostegno della Città di Tarcento, la manifestazione, curata dalla direzione artistica di Barbara Rizzi e articolata in 3 appuntamenti a ingresso libero, si terrà dal 15 al 29 settembre nella Sala del Nuovo Teatro Margherita. "L’arte del violoncello" è infatti il titolo dell’appassionante concerto inaugurale, che si terrà domenica 15 settembre alle 18:00: in programma l’Elegia di Faurè e due celebri Sonate di Beethoven (op.102 n.2) e Brahms (op.38), capisaldi assoluti della letteratura violoncellistica ottocentesca. Protagonista dell’evento un eccezionale duo di tradizione consolidata, formato da Luca Provenzani, primo violoncello della prestigiosa Orchestra della Toscana e da Fabiana Barbini, pianista vincitrice di numerosi concorsi. Il duo Provenzani-Barbini si è costituito nel 1994 sotto la guida del M° Franco Rossi ed è ormai considerato uno dei gruppi da camera italiani più interessanti. Domenica 22 settembre alle 18:00 si terrà "Ragione e sentimento", un elegante e raffinato appuntamento con musiche di Bach, Mozart, Schubert e Brahms proposto dalla violinista Katia Ghigi accompagnata al pianoforte da Michele Rossetti: sensibile interprete perfezionatasi alla “Scuola di Musica di Fiesole” con il celebre “Trio di Trieste”, Katia Ghigi vanta una brillante carriera concertistica in Italia e all’estero e numerose collaborazioni con musicisti di chiara fama quali Franco Petracchi, Mario Brunello, Werner Hink. A grande richiesta e dopo la pubblicazione dell’omonimo CD, domenica 29 settembre alle 18:00 sarà la volta di "Mi chiamo Erik Satie come chiunque", divertente spettacolo – ideato e interpretato dalla pianista Barbara Rizzi con la partecipazione dell’attrice Carla Manzon – che rappresenta un omaggio in parole e musica alla genialità poetica e bizzarra del grande compositore francese Erik Satie, figura carismatica di assoluto rilievo nella Parigi, non solo musicale, di primo Novecento. Rappresentato con successo in diverse città italiane (Parma, Milano, Udine, Pordenone, Bologna, Sacile, Arezzo, Trieste, etc.), lo spettacolo è stato prestigiosamente definito da Ornella Volta (Presidente degli Archivi della Fondazione Erik Satie di Parigi, nonché autrice di numerosi studi sul compositore pubblicati in oltre dieci lingue) “una vera e propria guida, efficace e sensibile, del singolare universo di Satie, sempre in bilico tra un umorismo pince-sans-rire di facciata e una profonda malinconia interiore.”

Sala Margherita

Viale Marinelli 20

Tarcento

UD

Orario - Ingresso: ore 18 - ingresso libero

Dal 15/09/19 al 29/09/19

Email: musarcento@libero.it