“Mio fratello rincorre i dinosauri” - spettacolo teatrale benefico

“A volte la disabilità sta negli occhi di chi guarda”, questo il filo conduttore dello spettacolo teatrale benefico “Mio fratello rincorre i dinosauri” promosso dal Comitato delle organizzazioni del Privato Sociale per l’assistenza residenziale e diurna delle persone con disabilità (COPS) in programma il 5 ottobre 2019, alle 20.45, presso il Teatro Palamostre di Udine.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro best seller e dai fatti di cronaca, si ripropone di “rieducare” lo sguardo dei cosiddetti normodotati nei confronti della disabilità e, come afferma l’autore Christian Di Domenico, non fornisce risposte, ma apre e affronta il tema della disabilita? con delicatezza e con candore, con simpatia, senso dell’umorismo ma anche con la consapevolezza che avere un figlio Down puo? diventare un problema.

L’incasso della serata - biglietto intero € 13,00 e omaggio per le persone con disabilità – sarà devoluto alle dieci associazioni aderenti a COPS - Anfamiv - Udine, Insieme si Può - Reana del Rojale, Hattiva Lab - Udine, Il Mosaico - Codroipo, Il Samaritan - Ragogna, Itaca, La Pannocchia - Codroipo, Comunità del Melograno - Pradamano, Fondazione Valentino Pontello – Majano e la Comunità di Rinascita – Tolmezzo- , che gestiscono centri diurni e residenziali ed hanno in carico oltre duecento persone con disabilità.

L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Udine, il sostegno della Fondazione Friuli e la collaborazione del Comitato Sport Cultura Solidarietà e della Compagnia Arditodesio.



Biglietti: INTERO € 13,00 | OMAGGIO persone con disabilità

Prevendite: ASSOCIAZIONI ADERENTI COPS | SEGRETERIA ORGANIZZATIVA via Forni di Sotto, 14 - UDINE Tel. 0432 42849 - info@comitatocops.org

Sito web: https://www.comitatocops.org/2019-mio-fratello-rincorre-i-dinosauri-teatro/

Teatro Palamostre Udine



Udine

UD

Orario - Ingresso: 20.45

Il 05/10/19

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0432-42849

Email: info@comitatocops.org

