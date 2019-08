Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Opicina

Festa di San Bartolomeo a Opicina

Opicina dal 21 al 25 agosto festeggia anche quest'anno il Santo patrono, San Bartolomeo, con un evento di cinque giorni comprendente riti e cerimione religiose, musica, intrattenimenti per i bambini e poesia. Novità di quest'anno, un Torneo di scacchi e delle dimostrazioni per i più piccoli con scaProgramma manifestazione “Festa di San Bartolomeo” 2019







Mercoledì 21 agosto



Ore 20.00 Sul sagrato dietro alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo Evento musicale con il Campione del Mondo di Fisarmonica Diatonica Denis Novato accompagnato dal Chitarrista Walter Bet. In programma, alcuni pezzi propri e brani del repertorio popolare. La serata sarà presentata da Evgen Ban.



Giovedì 22 agosto



Ore 8.00 Ritrovo davanti alla chiesa di San Bartolomeo Apostolo e partenza del pellegrinaggio-gita Parrocchiale in pullmann.





Venerdì 23 agosto



Ore 17.00 Torneo di Scacchi per grandi e piccini anche con scacchiera gigante a cura dell'Accademia di Scacchi Trieste sul sagrato dietro alla chiesa e intrattenimenti gratuiti per i bambini con l'animatore Ernesto, Truccabimbi e zucchero filato a go-go fino alle ore 22.00. Saranno disponibili le strutture gonfiabili, lo scivolo e altre sorprese per i più piccoli. Al torneo di scacchi parteciperanno anche i ragazzi del centro estivo del Ricreatorio F.lli Fonda Savio di Opicina accompagnati dalle loro educatrici.



Ore 20.00 Sul sagrato dietro alla chiesa dopo la Santa messa verrà presentata la raccolta di poesie “Briciole di vita” a cura della signora Srecka Cerne Artak.



Sabato 24 agosto



Ore 19.00 celebrazione della Santa Messa bilingue in onore del Santo Patrono per le Comunità Italiana e Slovena della Parocchia.



Ore 17.00 Sul sagrato dietro alla chiesa intrattenimenti gratuiti per i bambini con l'animatore Ernesto, Truccabimbi e zucchero filato a go-go fino alle ore 22.00. Saranno disponibili le strutture gonfiabili, lo scivolo e altre sorprese per i più piccoli.



Ore 19 Celebrazione della Santa Messa.



Ore 20.00 Sul Sagrato dietro alla chiesa si svolgerà un incontro conviviale.







Domenica 25 agosto



Ore 9.00 Solenne processione intorno alla chiesa. Seguirà la celebrazione della Santa Messa in lingua slovena con la partecipazione del Coro parocchiale MeCPZ SV. Jernej. Alle ore 11.00 celebrazione della Santa Messa in lingua italiana.



L'intera manifestazione si svolgerà sul sagrato retrostante la chiesa di San Bartolomeo Apostolo.



Tutti gli spettacoli e le attività sono a ingresso libero e gratuito.



L'evento è organizzato dal Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina - Skupaj na Opcinah e dalla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo e si svolge in collaborazione con il Comune di Trieste e la II Circoscrizione Altipiano Est.



