PER IL FESTIVAL MUSICANTICA “TRAME E PROPORZIONI” IL BAROCCO EUROPEO UNISCE PIRANO A PORDENONE

Nell’anno dedicato a Leonardo, è il tema dell’armonia che unisce arte e musica nel cartellone del festival MusicAntica che l’Associazione Barocco Europeo propone in regione, e non solo, con una fitta agenda di appuntamenti fino a novembre sotto il titolo “Trame e Proporzioni”.

Dopo le due prime date che hanno visto protagonista il Cenacolo Musicale, formazione cameristica dell’Associazione diretta da Donatella Busetto, nel concerto “Care luci del mio bene”, omaggio a Haendel e Bononcini (In provincia di Varese per il Festival Musica Sibrii e a Enemonzo per Carniarmonie), il festival inizia nell’ambito dell’Estate a Pordenone la sua carrellata di interessanti ospitalità, con titolati musicisti italiani e stranieri. Martedì 6 agosto nel Convento di San Francesco saranno proposti i Concerti da camera di Vivaldi e Tartini nell’interpretazione dell’Ensemble Terzo Suono in arrivo da Pirano, dove ha sede il prestigioso festival Tartini, con il quale il Barocco Europeo ha stretto una recente collaborazione, per rappresentarvi a fine agosto l’intermezzo di G.M. Orlandini “Bacocco e Serpilla”, nuovo allestimento del Laboratorio per l’Opera Barocca.

L’ensemble sloveno formato da Jasna Nadles, flauto traverso, Gianpiero Zanocco, violino barocco, Milan Vrsajkov, violoncello barocco e Ivano Zanenghi, liuto ha scelto alcuni concerti e sonate scritti per varie formazioni, duo, trio e quartetto con basso continuo. I due autori, vissuti a cavallo tra Sei e Settecento, sono tra i più celebri rappresentanti di quella temperie culturale e musicale che fece della Serenissima, nei suoi territori lungo tutto l’arco dell’Adriatico, un modello perfetto e irripetibile.

L’Ensemble Terzo Suono lavora regolarmente con celebri musicisti come Sergio Azzolini, Christophe Coin, Giuliano Carmignola e altri. Nel suo curriculum, molte esibizioni in importanti festival europei, tra i quali il Ravello Festival, l'Emilia Romagna Festival, il Festival Veneto, il Festival Barocco di Korkya, La vie del Barocco, e ha presentato la musica della Slovenia per il Consiglio d'Europa a Lussemburgo e nel 2018 a Bruxelles.

Convento San Francesco

piazza della Motta

Pordenone

PN

Orario - Ingresso: 21 - ingresso libero

Il 06/08/19

