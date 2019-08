Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Note in Città: 9 agosto 2019, Gorizia, Concerto Punto d’Incontro

Venerdì 9 agosto 2019 la Stagione concertistica itinerante “Note in città” proseguirà con il concerto Punto d’Incontro che si terrà alle ore 21.00 a Gorizia, presso il Giardino di Palazzo De Grazia. Protagonisti della serata, organizzata dall’Associazione Centro Chitarristico Mauro Giuliani in collaborazione con l’Associazione Culturale Furclap, saranno Daniela Gattorno (voce), Giovanni Floreani (canto, cister, cornamusa e duduk), Paolo Tofani e Mario Crispi (strumenti a fiato).

Il concerto si concentra sui “luoghi dell’incontro” ed esprime attraverso le musiche, le immagini e le parole, le sensazioni di libertà e di benessere sociale che gli incontri generano. I musicisti, per quanto si conoscano, provengono da Paesi e culture lontane.

Paolo Tofani Krsna Prema Das, già chitarrista della band sperimentale degli anni ’70 Area, vive per la quasi totalità dell’anno in India. Dal 1978 è monaco Vaisnava e condivide la spiritualità con la musica alla quale ha dedicato la sua vita fin dai suoi primi successi con la band dei Califfi.

Giovanni Floreani approda alla musica negli anni ’60 e dopo aver vissuto tutto il percorso Beat, Prog e Punk conosce la musica tradizionale che approfondisce ed elabora soprattutto nel Friuli V.G. dove vive.

Mario Crispi, virtuoso suonatore di strumenti a fiato, vive a Palermo ed è un profondo conoscitore della cultura mediterranea. Fondatore del gruppo Agricantus propone progetti musicali di estremo interesse miscelando con discrezione e arguzia i suoni tradizionali e naturali a quelli elettronici.

Daniela Gattorno, attrice di lunga esperienza ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso il circo. Vive e lavora a Trieste, è esperta nel teatro ragazzi ma si esprime con professionalità e sicurezza anche in ambiti teatrali diversi. Da qualche anno fa parte di un trio di canterine che propone i grandi classici del canto femminile nelle risaie e dei canti partigiani.

Il concerto prevede letture di poesie e tratti dei pensieri di grandi poeti e scrittori, canti in italiano e friulano, passaggi sperimentali con vari tipi di flauti, cornamuse, strumenti elettronici. Per tutta la durata del concerto appariranno immagini e video registrate ed elaborate da Paolo Tofani. Le immagini, perlopiù girate in India, riguardano persone e luoghi dell’incontro.

La rassegna “Note in città” proseguirà giovedì 15 agosto alle ore 21.00 con il concerto “Hispanodad!” che si terrà alle ore 21.00 presso il Giardino di Palazzo De Grazia.

Tutti gli eventi in programma nell’ambito della rassegna “Note in città” sono a ingresso libero. In caso di pioggia il concerto si terrà nella Sala Concerti di Palazzo De Grazia.



